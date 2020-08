»Das ist für mich als Ärztin eine Zumutung«

Boris Roessler/dpa Die Ärztin Kristina Hänel (Gießen, 24.11.2017)

Klaus Günter Annen zeigt seit Jahren Ärztinnen und Ärzte in Deutschland an, wobei er sich auf den Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, bezieht. Er vergleicht Schwangerschaftsabbrüche mit dem Holocaust. Sie haben ihn auf Unterlassung verklagt, am Freitag wird der Prozess vor dem Landgericht Hamburg eröffnet. Wie begründen Sie die Klage?

Mir reicht es jetzt. Für mich als von diesen Diffamierungen betroffene Ärztin ist es eine Zumutung, dass meine Tätigkeit, rechtmäßig Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, mit der von Tätern des Holocaust verglichen wird. Ebenso ist es eine Zumutung für die Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch machen, mit diesem Vorwurf konfrontiert zu werden. Zudem stellt dieser unsägliche Vergleich eine Verhöhnung der Opfer des Holocaust dar.

Inwieweit reicht das Agieren Annens in rechte Kreise hinein?

Eine Vernetzung, die es offenbar geben muss, weil er sonst seine Tätigkeiten nicht ausüben könnte, kann ich nicht beweisen. Im Prozess, den ich gegen ihn auf Unterlassung führe, geht es darum, dass er mich beispielsweise als »Entartete« bezeichnet. Er benutzt die Sprache der Faschisten. Er zeigt Bilder von KZ-Aufseherinnen und Aufsehern, die nach dem Töten musizieren, und setzt dies gleich damit, dass ich in meiner Freizeit Klezmer-Musik mache. Ich erhalte bereits seit 2017 rechte Drohmails. Die Tatsache, dass mich Annen bis zu Lesungen aus meinem Buch verfolgt und mit Schmähkritik überzieht, reiht sich hier ein.

Wie stellt sich Ihre persönliche Bedrohungslage dar?

Das Risiko ist doch, dass es aufgrund solcher Diffamierungen Menschen entsprechender Gesinnung geben könnte, die daraus schließen: Wenn ich eine Frau umbringe, die als »entartet« bezeichnet wird, tue ich der Gesellschaft einen Gefallen – und auch vor Gott.

Wie beurteilen Sie insgesamt die aktuelle Situation der Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibungen durchführen?

Die Ärztinnen und Ärzte, die nun nach der Reform des Paragraphen 219a im Jahr 2019 auf der von der Bundesärztekammer eingerichteten Liste eingetragen sind, wurden von Annen in gleicher Weise diskreditiert wie ich. Annen hat die Namen der 327 offiziell genannten Ärztinnen und Ärzte kopiert und diese im Internet an den Pranger gestellt – und die Liste sogar noch erweitert. Mehrfach haben Ärztinnen und Ärzte gegen ihn bereits wegen des Holocaust-Vergleiches prozessiert. Er hat vor Gericht mehrfach verloren.

Wie ist zu erklären, dass nur so wenige Ärztinnen und Ärzte offiziell gelistet sind?

Manche Ärztinnen und Ärzte führen zwar Abtreibungen durch, weil sie Frauen in dieser schwierigen Situation ihre helfende Hand nicht versagen wollen. Sie wollen aber keine Eintragung auf die offizielle Liste, um in der Öffentlichkeit nicht bekannt zu werden – möglicherweise auch um solchen Ärger zu vermeiden. Was aber Annen offenbar nicht daran hindert, sie auf seiner Liste anzuprangern.

Ist es mit der Reform des Paragraphen 219a nicht gelungen, dem Treiben solcher Abtreibungsgegner Schranken zu setzen?

Im Gegenteil, deren Vormarsch wurde nicht behindert, sondern ihm wurde eher Vorschub geleistet. Tatsache ist, dass der reformierte Paragraph uns Fachleuten weiterhin untersagt, über Abtreibungen zu informieren. Er kriminalisiert Ärztinnen und Ärzte, sobald sie den Mund aufmachen. Aber Menschen wie Annen dürfen weiterhin diffamieren. Das ist so, als würde ich bei einem Fußballspiel die eine Mannschaft fesseln, die andere kann frei spielen. Der Gesetzgeber hat dafür gesorgt, dass die Abtreibungsgegner die Informationshoheit im Netz haben.

Was fordern Sie?

Es muss unbedingt eine politische oder juristische Lösung geben, die das Werbeverbot des Paragraphen 219a aufhebt. Das ist kein Nischenthema. Die Frauenbewegung ruft zu einem bundesweiten Aktionstag am 28. September auf.