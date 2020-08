Bahn und EVG beginnen Tarifverhandlung

Frankfurt am Main. Bei der Deutschen Bahn AG (DB) haben am Montag vorzeitig Tarifverhandlungen begonnen. Der Konzern will im Gegenzug für staatliche Hilfe in den nächsten Jahren bis zu zwei Milliarden Euro beim Personal kürzen. Es soll aber keinen Stellenabbau geben und auch kein Ende der laufenden Einstellungsoffensive, wie die DB und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) schon vorab in einem »Bündnis für unsere Bahn« vereinbart hatten. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer war auch zum Bündnis geladen gewesen, lehnte aber ab. Man wolle keine Sanierung auf Kosten des Personals, hieß es bei den Lokführern. (dpa/jW)