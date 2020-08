Feldzug gegen Beschäftigte

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Besonders in der Nahrungsmittelindustrie setzen Bosse auf maximalen Druck

Behinderungen von Betriebsratswahlen sind keine Einzelfälle. Unternehmer versuchten schätzungsweise jede sechste Neugründung eines Betriebsrats zu unterbinden, berichtete das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Montag auf der Basis einer Umfrage unter regionalen Gewerkschaftsfunktionären der IG BCE, IG Metall und NGG.

In rund einem Drittel der Fälle, in denen sich die Unternehmen der erstmaligen Wahl eines Betriebsrats entgegenstellten, finde diese am Ende nicht statt. Deutlich seltener könnten Firmen die Neuwahl von bereits etablierten Betriebsratsgremien verhindern. Besonders verbreitet sei der Druck auf Beschäftigte, die einen Betriebsrat gründen wollten, in mittelgroßen, eigentümergeführten Unternehmen, betonten die WSI-Forscher Martin Behrens und Heiner Dribbusch. Chefs schüchterten Kandidaten ein, drohten mit Kündigung oder verhinderten die Bestellung eines Wahlvorstands.

Besonders rau scheint es in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie und dem Gastgewerbe zuzugehen: 52 Prozent der befragten NGG-Hauptamtlichen hatten Kenntnis von Störmanövern von Unternehmern. In der Metall- und Elektroindustrie waren es 44 Prozent, im Organisationsbereich der IG BCE 33 Prozent.

Betriebsräte gibt es in Deutschland vor allem in größeren Unternehmen. So hatten laut WSI 87 Prozent der Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten im Jahr 2018 eine solche Vertretung. In Betrieben mit 51 bis 100 Beschäftigten seien es 32 Prozent gewesen, bei Firmen mit fünf bis 50 Beschäftigten sogar nur fünf Prozent.

Jutta Krellmann, Sprecherin für Arbeit und Mitbestimmung der Partei Die Linke im Bundestag, kommentierte die WSI-Studie am Montag: »Die Behinderung von Betriebsratsarbeit ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat und muss härter sanktioniert werden.« Heute gebe es nur noch in jedem zehnten Unternehmen einen Betriebsrat, das sei viel zuwenig und liege auch an der Sabotage vieler Unternehmer. Manche von ihnen versuchten mit allen Mitteln Demokratie am Arbeitsplatz zu verhindern, das zeige beispielsweise die aktuelle Situation bei der Onlinebank »N26« (siehe jW vom 14. August), so Krellmann. »Wer Demokratie im Betrieb rechtswidrig verhindert, muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür brauchen wir endlich Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Verstöße gegen das Betriebsverfassungsgesetz sowie wirksame und abschreckende Strafen.« Auch für bereits gewählte Beschäftigtenvertreter brauche es einen besseren Schutz. »Die aktuellen Beispiele von Mobbing gegen Betriebsräte bei der Café­kette Starbucks in Berlin oder bei der Sparda-Bank in Hannover zeigen, wie drängend das Problem ist«, sagte Krellmann. (dpa/jW)