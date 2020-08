FDP: Teuteberg vor Ablösung

Berlin. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg steht offenbar vor der Ablösung. Parteichef Christian Lindner will den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing schon auf dem Parteitag im September als Generalsekretär durchsetzen, obwohl Teuteberg ihren Rücktritt nicht angeboten hat. Am Montag hieß es am Rande der FDP-Gremiensitzungen, Teuteberg habe erklärt, sie wolle der Partei eine Hängepartie ersparen. Sie sei aber nicht zurückgetreten. Die Amtszeit von Teuteberg läuft eigentlich bis zum Parteitag im Mai 2021. Neben Wissing als Generalsekretär soll der frühere SPD-»Mittelstandsbeauftragte« Harald Christ, der erst im März Mitglied der FDP wurde, neuer Schatzmeister werden. Er löst den langjährigen Schatzmeister Hermann Otto Solms ab. (dpa/jW)