Druck von rechts

Jörg Carstensen/dpa Transparent an der Rigaer Straße/Ecke Liebigstraße in Berlin-Friedrichshain Anfang Juli

Im Streit um mutmaßliche Straftaten vor dem teilweise besetzten Haus in der Rigaer Straße 94 in Berlin setzt unter anderem die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus Innensenator Andreas Geisel (SPD) unter Druck und fordert ein härteres Vorgehen der Polizei. »Das wirklich Schwierige ist, dass bei verschlossenen Türen nicht mehr feststellbar ist, in welche Wohnung die Täter flüchteten«, sagte Geisel am Montag laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Für die Durchsuchung einiger oder vieler Wohnungen sei aber ein richterlicher Beschluss nötig. CDU- und AfD-Fraktion warfen Geisel und der Polizei vor, ständige Rechtsbrüche und Gewalttaten von »Linksextremisten« aus dem Haus Rigaer Straße hinzunehmen und die Anwohner und Eigentümer nicht zu schützen.

Nach Polizeiangaben waren am 13. Juli ein Hausverwalter und ein Rechtsanwalt von einer Gruppe Vermummter getreten, geschlagen und mit Reizgas besprüht worden, als sie in das Haus wollten. Alarmierte Polizisten sollen ebenfalls angegriffen worden sein. Das Haus sei aber mit einer Stahltür verbarrikadiert gewesen, deshalb hätten die Täter zunächst nicht verfolgt werden können. Bei der Überprüfung der Tür seien die Polizisten durch einen Sichtschlitz mit einem Feuerlöscher besprüht worden. Polizeivizepräsident Marco Langner erklärte dazu: »Natürlich, wenn die Tür offen ist, gehen wir durch. Aber wenn die Tür nicht offen ist, scheitert tatsächlich auch das Eindringen bei gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben.« Die Polizei brauche dann Zeit, um Spezialwerkzeug anzufordern, weil man im Fall der Rigaer Straße 94 »nicht mit einer Ramme einfach durch die Tür« komme.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger reagierte empört über den Angriff auf »zwei redliche Bürger«. Der AfD-Abgeordnete Karsten Woldeit warf dem »rot-rot-grünen« Senat vor, »den Rechtsstaat« nicht durchzusetzen zu können. In München wäre das Problem längst gelöst worden, so Woldeit.

Aus Sicht des Innenpolitikers der Linken, Niklas Schrader, gibt es derzeit gar keine legitime Hausverwaltung. »Und ich habe den Eindruck, dass der Konflikt bewusst eskaliert wird.« Die Polizei dabei werde als »Spielball« benutzt. Benedikt Lux (Grüne) forderte die Polizei auf, so angemessen und kommunikativ aufzutreten, dass ihre Präsenz vor dem Haus akzeptiert werde. (dpa/jW)