USA verhängen weitere Sanktionen gegen Huawei

Washington. Die US-Regierung hat weitere Firmen des Huawei-Konzerns auf eine schwarze Liste gesetzt, um diesen den Zugang zu Technologien wie Mikrochips zu verwehren. Unter den 38 am Montag genannten Unternehmen sind auch solche mit Sitz in Deutschland, wie Huawei Technologies Düsseldorf und Huawei Open Lab München. Damit sind insgesamt rund 150 Huawei-Firmen von den Sanktionen betroffen. Zudem ließ das US-Handelsministerium die Ausnahmeregelung auslaufen, die Huawei die Versorgung von Mobilfunkanbietern aus den Vereinigten Staaten erlaubte. Dem chinesischen Unternehmen ist fortan nur noch erlaubt, für die Sicherheit bestehender Netzwerke zu sorgen. Die US-Regierung drängt Staaten auf der ganzen Welt, auf Huawei-Ausrüstung beim Aufbau des 5G-Netzes zu verzichten. Während unter anderem Großbritannien dieser Aufforderung nachkommt, ist eine endgültige Entscheidung in Deutschland noch nicht gefallen. (dpa/Reuters/jW)