»Vermittler« unterwegs

Michael Fischer/dpa Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will, dass die Waffen in Libyen schweigen, an der BRD-Rüstungsexportpolitik aber nichts ändern (Tripolis, 17.8.2020)

Am Montag hat Bundesaußenminister Heiko Maas bei einem überraschenden Besuch in Libyen vor einem »neuen Aufflammen der Kämpfe« in dem Kriegsland gewarnt. Das weitgehende Schweigen der Waffen im Moment sei eine »trügerische Ruhe«, sagte der SPD-Politiker nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Fajes Al-Sarradsch am Montag in Tripolis. Er verwies darauf, dass auf beiden Seiten mit internationaler Hilfe extrem aufgerüstet werde. Zu den Beteiligten zählen vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die den abtrünnigen General Khalifa Haftar beliefern, und die Türkei, welche die UN-gestützte »Nationale Konsensregierung« (GNA) in Tripolis mit Waffen ausstattet. Dass diese beiden größten Waffenlieferanten Libyens wichtige Rüstungskunden Berlins sind, erwähnte er nicht.

Im Januar hatte Maas mit der sogenannten Berliner Libyen-Konferenz eine »Vermittlerrolle« in dem Konflikt übernommen. Die Abschlusserklärung, in der sich die Teilnehmer, darunter die VAE und die Türkei, dazu verpflichtet hatten, Waffenlieferungen an Libyen einzustellen, erzielte bisher keine Wirkung. Seit Ende März soll die EU-Militäroperation »Irini« diese Lieferungen »erkennen« und theoretisch auf dem Seeweg stoppen – bisher ohne Ergebnis. Seit Anfang August ist die BRD daran auch mit der Fregatte »Hamburg« mit 250 Bundeswehr-Soldaten und einem Aufklärungsflugzeug beteiligt.

Sollten im Raum stehende EU-Sanktionen gegen Unternehmen und Einzelpersonen, die Schiffe und Flugzeuge für den Waffentransport stellen, nicht greifen, drohte Maas mit weiteren Schritten. Auch Moskau fordert »reale Schritte« der Konfliktparteien in Richtung eines nachhaltigen Waffenstillstands, wie der Kreml am Montag nach einem Telefonat von Präsident Wladimir Putin mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan mitteilte. Abd Al-Hadi Drah, militärischer Sprecher der Tripolis-Regierung, hatte am Sonntag jedoch verkündet: Sollten die vom General gehaltenen Städte Sirte und Al-Dschufra nicht aufgegeben werden, »werden wir diese beiden Gebiete von Haftars Milizen befreien und das ganze Land unter die Kontrolle der GNA bringen«. (dpa/jW)