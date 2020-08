In Stellung gebracht

AP Photo/Sergei Grits Arbeiter eines Minsker Motorenherstellers streikten am Montag für den Rücktritt Lukaschenkos

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko ist am Montag vor den streikenden Arbeitern des Minsker Radschlepperwerks aufgetreten. Forderungen nach seinem Rücktritt oder Neuwahlen lehnte er ab: Beides bedeute »das Ende des Landes«. Allenfalls über eine Neuverteilung der Kompetenzen im Rahmen einer Verfassungsreform könne man reden. Aus der Menge der Zuhörer war der Ruf »Hau ab!« zu hören. Lukaschenko drohte den Arbeitern wiederum mit Entlassung, sollten sie weiter streiken. Er bedauerte öffentlich, sich in den vergangenen Jahren um die Erhaltung möglichst vieler Jobs bemüht zu haben.

Am Sonntag hatte Lukaschenko seine Anhänger zu einer Kundgebung vor das Regierungsgebäude in Minsk geladen. Nach offiziellen Angaben kamen 65.000 Leute, Reporter nannten geringere Zahlen. Auch hier bezeichnete sich Lukaschenko als einzigen Garanten für den Fortbestand des Staates Belarus und schreckte vor rassistischen Tönen nicht zurück. Er warnte die Zuhörer vor »schwarzhäutigen und gelbmäuligen« NATO-Soldaten, die nach einem Machtwechsel ins Land eindringen würden.

In einiger Entfernung versammelten sich offenkundig wesentlich mehr Gegner des Präsidenten. Ihre Zahl wurde auf etwa 200.000 geschätzt. Nachdem die Kundgebung sich am Abend aufgelöst hatte, kam es wieder zu Festnahmen von Demonstranten. Von den rund 7.000 in der vergangenen Woche Festgenommenen sind hingegen nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Minsk »praktisch« alle wieder frei, meldete die Staatsagentur Belta am Montag.

Mit dem belarussischen Botschafter in der Slowakei, Igor Leschtschenja, hat sich erstmals ein diplomatischer Vertreter des Staates von den Repressionen distanziert. Er erklärte in einer von der slowakischen Nachrichtenagentur TASR wiedergegebenen Videobotschaft, er sei solidarisch mit den Demonstranten und schockiert über die gegen sie verübte Gewalt. Gegenüber dpa bestätigte die Botschaft die Echtheit des Videos.

Unterdessen zeichnet sich auf seiten der Opposition eine Koexistenz von mindestens zwei politischen Projekten ab. Die offiziell bei den Wahlen unterlegene Kandidatin Swetlana Tichanowskaja rief aus Litauen zur Gründung eines »Koordinierungsrats für die Organisation des Machtwechsels« auf. Sie sei bereit, die Rolle einer »nationalen Anführerin« zu übernehmen. Parallel dazu proklamierte der nicht zur Kandidatur zugelassene Walerij Zepkalo im ukrainischen Exil die Gründung einer »Front der Nationalen Rettung«. Deren Ziele blieben aber unklar: Am Samstag hatte Zepkalo noch verlangt, Lukaschenko vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu bringen, am Sonntag bot er ihm dann einen »Dialog« über persönliche Sicherheitsgarantien für ihn und seine Familie an. Letzteres erstaunt insofern, als es bisher auch in Belarus keine Straftat ist, jemandes Frau oder Kind zu sein.

Am Montag hat die Bundesregierung die belarussische Führung aufgerufen, die Gewalt gegen Demonstranten einzustellen und eine internationale Untersuchung der Präsidentenwahl vom 9. August zuzulassen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, für diese Rolle sei die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geeignet. EU-Ratschef Charles Michel berief für Mittwoch einen Sondergipfel der EU zur Haltung gegenüber Belarus ein. Bei einer Videokonferenz der EU-Außenminister am vergangenen Freitag wurde kein Beschluss über die Verhängung von Sanktionen gegen Belarus gefasst, sondern lediglich der Auftrag erteilt, eine Liste möglicher Objekte persönlicher Strafmaßnahmen zu erstellen.