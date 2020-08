Brauchen wir den Fußball oder er uns?

Federico Gambarini/Pool via REUTERS Corona macht’s möglich: Leere Ränge im Dortmunder Stadion vor dem Match gegen München (26.5.2020)

Also doch nicht. Mindestens bis zum 31. Oktober wird es keine Zuschauer in den Stadien der Fußballbundesliga geben. Angesichts steigender Fallzahlen verständigten sich die Gesundheitsminister der Länder in der vergangenen Woche einhellig darauf, dass Fußball mit Fans in der aktuellen Lage keine Priorität hat.

Für die Anhänger, die die Stadien bis Mitte März mit Leben füllten, mit Fahnen, Schals und Choreographien dem Spiel den Rahmen gaben, der ihm jetzt so sehr fehlt, dürfte diese Meldung nicht viel ändern. Die meisten aktiven Fanszenen im Land lehnen den Stadionbesuch unter den von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vorgeschlagenen Bedingungen ebenso ab, wie sie die Geisterspiele im Mai abgelehnt haben. Das sollte jedem einleuchten, auch wenn Uli Hoeneß kürzlich zu der bahnbrechenden Erkenntnis gelangte, dass die Ultras noch nicht über Markus Söder stünden.

Die Maßnahmen gegen die Verbreitung der Pandemie, die die DFL in ihrem Konzeptpapier vorschlägt, sind rational nachvollziehbar, aber nichtsdestotrotz der wahrgewordene Fiebertraum eines jeden aktiven Fußballfans. Eine reduzierte Anzahl von Zuschauern, keine Stehplätze, keine Gästefans und alle Tickets werden personalisiert. Das Alkoholverbot dürfte hier noch am leichtesten zu verkraften sein, denn auch wenn es in der CSU mitunter andere Meinungen zu geben scheint, Alkohol führt nicht unmittelbar zu »Pyro-Exzessen«. Alles in allem würde das Stadionerlebnis mit der Umsetzung dieses Konzepts so massiv eingeschränkt, dass die eigene Anwesenheit nicht nur überflüssig wäre, sondern auch den eigenen Idealen entgegenstünde.

Die Vorstellung, die vielen Fans durch die vergangenen Monate half, war die des ersten Stadionbesuchs nach Corona. Mit allen Leuten wieder in der Kurve stehen, singen, die Ekstase beim Tor, das Vergessen des Alltags. Doch es zeichnet sich ab, dass es diesen einen Moment, das einende Ereignis, das für Monate der Entbehrung entschädigt, nicht geben wird. Der Fußball rollt weiter. Das Geld fließt. Ob bei Manchester City, das sich über den Sportgerichtshof CAS kaputtlacht oder bei Hertha BSC, wo Investor Lars Windhorst weitere 150 Millionen Euro springen lässt. Die leise Hoffnung, dass die Pandemie dazu genutzt werden würde, sich selbst zu hinterfragen, Rücklagen zu bilden, seriöser zu wirtschaften und die Grundsätze des Sports und fairen Wettbewerbs in den Vordergrund zu stellen, weicht immer mehr der bitteren Erkenntnis, dass die Krise die Fehlentwicklungen sogar beschleunigen und die eklatanten Ungleichheiten noch verschärfen könnte.

Sollte der Stadionbesuch eines Tages im Prinzip wieder ohne Einschränkung möglich sein, würde es nicht nur ein harter Kampf, all die Sicherheitsmaßnahmen wieder loszuwerden – es stellt sich auch die Frage, ob man nach ein, zwei oder vielleicht drei Jahren zurückkommen und einfach so weitermachen will wie zuvor. Möchte man diesem Fußball, der zuallererst Geschäft und nicht Sport ist, wieder den Rahmen bieten, der ihm bei der Vermarktung hilft? Würde man sich damit nicht zu dem Stimmungsdienstleister degradieren, der man nie sein wollte? Würde man andererseits mit dem klein Beigeben nicht genau denen in die Karten spielen, die seit Jahren jeden Vorwand nutzen, um Stimmung gegen die aktiven Fans zu machen und jetzt ihre große Chance gekommen sehen? Eine Frage, die letztendlich jeder für sich entscheiden muss. Jede Gruppe, jeder aktive Fan und jeder, der sich irgendwann mal in seinen Verein verliebt hat und fragt, was davon eigentlich übriggeblieben ist.