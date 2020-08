Rolf Vennenbernd/dpa »Teil der Kölner Skyline«: Moschee in Ehrenfeld im Abendlicht

Im Sommer stellen die Fußballbundesligisten ihre neuen Trikots für die kommende Spielzeit vor und üblicherweise diskutieren die Fans kontrovers über Farbe und Design. Dass ein Anhänger dabei gleich die Mitgliedschaft kündigt, ist eher selten. Beim 1. FC Köln ist es nun aber so gelaufen, wie der Verein am Dienstag auf Twitter mitteilte.

»Da ich heute festgestellt habe, dass der FC jetzt mit Trikots aufläuft, die mit einer Moschee bestückt sind, und ich mich mit Moslems und Moscheen nicht identifizieren kann, erkläre ich hiermit meinen Austritt aus der Glaubensgemeinschaft 1. FC Köln«, schrieb das erboste Mitglied zur Erläuterung seiner Kündigung, und schob nach: »Ich vermute, dass in der nächsten Saison die Trikots rosa sind, dann wäre die Weltoffenheit perfekt«.

Der Hintergrund: Der Klub vom Rhein hat in sein rotes Auswärtstrikot die Silhouette der Stadt einarbeiten lassen. Und zu der gehört für die Designer neben dem Dom auch die große Moschee im Stadtteil Ehrenfeld, die Islamhassern seit Baubeginn ein Dorn im Auge ist.

»Diese Kündigung bestätigen wir gerne. Und danke für die Idee mit dem Trikot«, beantwortete der 1. FC Köln die Mitteilung des Fans, und verabschiedete diesen auf deutsch-türkisch mit »Hadi tschüss« (Hau rein! Tschüs). »Die Moschee steht symbolisch für die große türkische Community in Köln, in der es sehr viele eingefleischte #effzeh-Fans gibt. Sie ist ein Teil der Kölner Skyline geworden. Das gilt unabhängig davon, wie man politisch zum Betreiber der Moschee steht«, fügte der Verein auf Twitter noch an.

Soll heißen: Die Abbildung des islamischen Gotteshauses bedeutet für den 1. FC Köln nicht, sich mit der Ideologie des fundamentalistischen Vereins DITIB gemein zu machen, der die Moschee in Ehrenfeld betreibt und dem nicht von ungefähr Antisemitismus, Homophobie und die Unterdrückung von Frauen vorgeworfen wird. Die Nähe zum türkischen Präsidenten Recep Erdogan ist kaum zu leugnen. Nicht zufällig kam der im September 2018 persönlich nach Köln, um die Eröffnungsrede zu halten. DITIB soll auch mit dem türkischen Geheimdienst zusammenarbeiten, um türkische Oppositionelle in Deutschland ausfindig zu machen, besonders Anhänger der Gülen-Bewegung.

»Der 1. FC Köln steht für eine Willkommenskultur und für ein tolerantes, respektvolles Miteinander«, bekräftigte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle am Dienstag im Kölschen Boulevardblatt Express. »In der Charta des 1. FC Köln heißt es: ›Herzlich Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands – egal, woher du kommst, was du glaubst, was du hast oder bist, wie du lebst und wen du liebst.‹«

Auf Twitter feierte die überwältigende Mehrheit der Fans die Antwort des Klubs. Einige kündigten an, spontan Mitglieder zu werden. Fußballprofi Änis Ben-Hatira machte Nägel mit Köpfen und präsentierte am Mittwoch auf seinem Twitter-Account die Mitgliedschaft beim Effzeh. Der gebürtige Berliner spielte von 2011 bis 2016 für Hertha BSC. Im Moment ist er für den Karlsruher SC aktiv.

Den Hinweis auf die reaktionäre Einstellung der Moscheebetreiber konterten einige User damit, dass dann auch der Dom vom Trikot verschwinden müsse. Die katholische Kirche sei schließlich nicht weniger homophob. Einige vermissen auf dem Trikot allerdings die Synagoge. Besonders angetan waren Anhänger mit türkischen Wurzeln: »Ein Mitglied verloren, Tausende deutsch-türkische Migranten gewonnen«, resümierte etwa »UserYuSuF«.