Fuck the Betriebssystem!

Ich hatte mit Neil Young eigentlich noch eine klitzekleine Rechnung offen, aber dazu später. Der kanadische Rockmusiker hat nämlich jüngst beschlossen, Facebook- und Google-Logins für das Neil Young Archive (NYA) zu verhindern. NYA-Abonnenten kostet das nur ein paar Klicks: Sie müssen sich einmalig neu mit ihrer E-Mail-Adresse anmelden, wenn sie in dem Fundus an Neil-Young-Aufnahmen stöbern wollen. (Und selbst diese kleine Unbequemlichkeit betrifft nur die, die sonst in ihrem Browser bei Google oder Facebook dauereingeloggt sind und sich darüber automatisch ins Archiv einklinken). Für Neil Young bedeutet diese scheinbar kleine Geste jedoch technische Umrüstungen der Homepage, die laut eigenen Angaben 20.000 Dollar kosten.

Wie haben die Silicon-Valley-Lieblinge diese teure Protestgeste provoziert? Young ist erbost über das Geschäft der Monopolisten mit politischer Werbung, die bringe Lügen unter die US-Wähler und zerstöre den Diskurs. Auch wenn Young auf diese Art nicht ganz das System bekämpft, so doch wenigstens das Betriebssystem. Zuckerberg und Co. machen gern einen auf freundliche Infrastruktur und laden sich selbst auf unsere Internetreisen ein. Young erinnert seine Fans: Die bringt ihr hier nicht rein, egal wie bequem es ist. Eine teure Geste, verdient auf jeden Fall ein »Gefällt mir«.

Aber zurück zu meiner offenen Rechnung: 2012 begann Young eine Kampagne gegen den Apple-Konzern, dessen monopolistische Durchsetzung des Audiostandards MP3 über I-Tunes seiner Meinung nach die Qualität der Musik zerstört. Auch hier ließ er sich seine Ideale einiges kosten. Er gründete die Musikplattform Ponomusic für hochauflösende Audioformate (für Nerds: .flac, .wav) und ließ als Gegenentwurf zum I-Pod eigens den Ponoplayer entwickeln, der diese Dateien auch abspielen kann. Also begann ich 2015, als das Gerät auf den Markt kam, jede einzelne meiner 500 CDs noch einmal mit dem Computer zu digitalisieren. Hat sich gelohnt. Leider musste sich Ponomusic 2016 dem Markt geschlagen geben: Die Plattenfirmen würden zu viel für die Bereitstellung von .flac-Versionen ihrer Musik verlangen, erklärte Young. Und als ich eines Tages 2017 Ponomusic öffnete, ploppte ein Fenster auf: Dieses Programm hat keine Lizenz mehr, Pono arbeitet an einer Alternative. Auf die warte ich immer noch. Aber der Mann kann ja nicht alleine die Welt retten.