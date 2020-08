Wohnungsfrage kontrovers

imago images/Sabine Gudath Baulücken werden zu oft für Büros, Handel und Gastronomie geschlossen – dabei fehlt es vor allem an bezahlbarem Wohnraum (Berlin, 23.7.2020)

Eine Binse: Es gibt hierzulande zu wenig Wohnraum, bezahlbaren vor allem. Das räumt selbst der Gesamtverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) ein. Der GdW vertritt vornehmlich Genossenschaften und städtische Wohnungsunternehmen, aber auch private Branchenriesen wie Vonovia und Deutsche Wohnen.

Verbandssprecher Andreas Schichel wird am Sonntag via dpa wie folgt zitiert: »Insgesamt reicht der Wohnungsneubau in Deutschland immer noch nicht aus.« Während 320.000 neue Wohnungen pro Jahr gebraucht würden, wurden 2019 insgesamt 293.000 neue Wohnungen fertig. Bei Mietwohnungen seien statt benötigter 140.000 preisgünstiger Wohnungen weniger als 78.000 fertiggestellt worden. Und nur 25.600 neue Sozialwohnungen seien im vergangenen Jahr gebaut worden. Die Gründe dafür sind aus Sicht der profitorientierten Wirtschaft »langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren, zuwenig und zu teures Bauland, steigende Baukosten und zu geringe Baukapazitäten«, so Schichel. Die Coronakrise hätte die Situation weiter erschwert. Außerdem dürften die Kommunen die Grundstücke nicht nach Höchstpreisen abgeben.

Kritik des GdW richtet sich an die Regierungkoalition aus CDU/CSU und SPD. Die hatte vereinbart, ein »Planungs- und Baubeschleunigungsgesetz« für den Wohnungsbau verabschieden zu wollen. Ein Vorhaben, das sich Branchenvertretern zufolge hinzöge. Untätigkeit will sich das Kabinett offenbar nicht vorwerfen lassen. Zeitlich leicht verzögert, meldete sich am Sonntag ein Sprecher des Bundesbauministeriums zu Wort, gleichfalls via dpa. Dieser behauptete, das Thema Bauen und Wohnen gehöre zu den Schwerpunkten der Bundesregierung. »Mit der Wohnraumoffensive haben wir ein historisch beispielloses Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, das bereits deutlich Wirkung zeigt. Die Baugenehmigungen steigen, die Baufertigstellungen auch.« Er verwies zudem auf das sogenannte Baulandmobilisierungsgesetz: »Hier passen wir viele Stellschrauben an, die es Kommunen erleichtern, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.« Zeit wird ist es: Hunderttausende hierzulande dürften längst auf preiswerte, bezugsfertige Wohnungen warten. (dpa/jW)