Keine Überraschung

Jonathan Ernst/REUTERS US-Präsident Trump mit seiner Vertreterin bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft (Washington, 5.12.2019)

Als »October surprise« wird in den USA ein mehr oder weniger überraschendes Ereignis bezeichnet, das kurz vor einer Präsidentenwahl geeignet sein könnte, die Stimmabgabe entscheidend zu beeinflussen. Der Ausdruck soll auf William Casey, Ronald Reagans Kampagnenleiter vor der Präsidentenwahl 1980, zurückgehen.

Inzwischen fehlt es nicht an Publizisten und Politikern, die die ganze Idee als »Verschwörungstheorie« disqualifizieren. Also ähnlich krude und lächerlich unglaubwürdig wie der angebliche Einbruch einer von Richard Nixon angeheuerten Gangsterbande in das Hauptquartier der Demokratischen Partei 1972 (»Watergate«), die Abwesenheit nordvietnamesischer Kriegsschiffe beim »Tonkin-Zwischenfall« 1964, das Massaker von My Lai (Son My) 1968 und die Geschehnisse im irakischen Militärgefängnis Abu Ghraib 2003 bis 2004.

Fakt ist dennoch: Am Freitag gab das US-Justizministerium bekannt, dass die Ladung von vier Tankern beschlagnahmt worden sei, die Erdöl aus dem Iran für Venezuela an Bord gehabt hätten. Wann und wie das geschehen sein soll, wurde nicht offiziell erläutert. Die Fracht sei auf dem Weg in die USA. Es handele sich insgesamt um 1,1 Millionen Barrel im Wert von 40 Millionen US-Dollar. Gewalt sei bei diesem Eigentümerwechsel, der es in der Größenordnung mit dem legendären englischen Postzugraub 1963 aufnehmen kann, nicht angewendet worden.

Letzteres scheint sogar zu stimmen: Die Beschlagnahme beruhte auf einem Beschluss, den ein Gericht in Washington schon am 2. Juli ausgesprochen hatte. Einen Tag später hatte der griechische Eigentümer der Schiffe öffentlich mitgeteilt, dass er sich gegen das Urteil nicht wehren werde, weil er mit den Sanktionsbestimmungen nicht in Konflikt geraten wolle. Anscheinend hatte er die Tanker dann den USA ganz freiwillig ausgeliefert und dorthin umgeleitet.

Ebenfalls am Freitag scheiterten die USA im UN-Sicherheitsrat mit ihrem Versuch, das Waffenembargo gegen den Iran, das im Oktober ausläuft, unbegrenzt verlängern zu lassen. Russland und China mussten nicht einmal zum Joker ihres Vetorechts greifen, weil nur die Dominikanische Republik mit den USA stimmte.

Die Vertreterin der USA im Rat sowie das State Department drohten sofort, dass ihr Land diese Niederlage nicht hinnehmen werde. Gleichzeitig bereiten sich die USA darauf vor, einen Mechanismus zur Reaktivierung aller früheren, 2015 aufgehobenen UN-Sanktionen in Anspruch zu nehmen.

Rechtlich haben sie darauf, nachdem Donald Trump im Mai 2018 förmlich den Austritt aus dem Wiener Atomabkommen verkündet hatte, keinen Anspruch. Um so mehr ist zu befürchten, dass die USA in der Zeit bis zur Präsidentenwahl am 3. November noch weitere abenteuerliche Akte der Piraterie verüben werden. Eine wirkliche Überraschung wäre das nicht.