Dürre: Bauern mit weniger Erträgen

Koblenz. Trockene Böden und verdorrte Wiesen bereiten den Bauern und Winzern in Rheinland-Pfalz zunehmend Sorge. Im dritten Jahr in Folge gibt es nach Angaben des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd ein erhebliches Wasserdefizit. Die Regenfälle waren zudem sehr unterschiedlich verteilt. Die Folge: eine leicht unterdurchschnittliche Getreideernte und stark schwankende Erträge. »Da sind wir noch mit einem blauen Auge davongekommen. Beim Anbau von Futter sind viele Landwirte aber regelrecht verzweifelt«, sagte Herbert Netter vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau am Sonnabend gegenüber dpa. 89 Prozent der rheinland-pfälzischen Viehhalter seien im Norden des Bundeslandes ansässig. Bei der Heuernte rechnen die Bauern mit lediglich 20 bis 30 Prozent des üblichen Jahresertrags. (dpa/jW)