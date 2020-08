Kohlekraftwerk: Verdi vor Gesprächen

Bremen. Nach Informationen von Verdi soll das Kohlekraftwerk in Bremen-Farge möglichst schnell stillgelegt werden. Die Gewerkschaft kündigte nach Angaben vom Weserkurier (Sonnabend) an, jetzt einen Tarifvertrag für die Beschäftigten erreichen zu wollen, der die soziale Absicherung im Falle der Stillegung garantiere. Der Verhandlungsstart ist am Dienstag. Verdi fordert »für ein vorzeitiges Ausscheiden unserer älteren Kollegen eine deutliche Aufstockung des staatlichen Anpassungsgeldes« und »für die jüngeren Beschäftigten entsprechende Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie angemessene Abfindungszahlungen«, sagte Verdi-Verhandlungsführer Stefan Najda dem Weserkurier. (jW)