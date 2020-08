IG Metall bei Norma Group kampfbereit

Maintal. Am Sonnabend organisierte die IG Metall (IGM) des Bezirks Hanau-Fulda ihre Mitglieder beim Automobilzulieferer Norma Group im osthessischen Maintal zu einer öffentlichen Versammlung. Betriebsrat und regionale IGM-Vertreter berichteten über den aktuellen Stand der Auseinandersetzung um den Erhalt der Arbeitsplätze bei dem Unternehmen. Norma hatte angekündigt, etwa 160 der mehr als 500 Arbeitsplätze am Stammsitz in Maintal zu streichen und den Standort in Gerbershausen (Thüringen), wo etwa 140 Beschäftigte tätig sind, zu schließen. Die Demonstranten forderten einen Zukunftspakt für den Standort und einen Sozialtarif. Die Zustimmung war breit, die Kampfbereitschaft in der Belegschaft ist hoch – auch für mögliche Arbeitskampfmaßnahmen, erklärte Robert Weißenbrunner, 1. Bevollmächtigter der örtlichen IGM. (jW)