Revier in Not

imago images/Manngold Einkommensarmut und Wohnungsnot als drängende Probleme nicht erkannt: Wahlplakate in Köln

Am 13. September finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. Diese gelten bei den Parteien als Stimmungstest für das Superwahljahr 2021, in dem sechs Landtage und der Bundestag neu gewählt werden.

Vor allem für die SPD, die im bevölkerungsreichsten Bundesland lange eine feste Größe war, geht es um viel. So droht den Sozialdemokraten ein erneuter Absturz in ihrer einstigen »Herzkammer«. Galt die SPD vor allem im Ruhrgebiet früher als die Stimme der sogenannten kleinen Leute und als feste politische Größe, ist davon heutzutage nicht mehr viel übriggeblieben. So könnte die SPD auch in ihren einstigen Hochburgen wie Dortmund oder Duisburg die von ihr besetzten Oberbürgermeisterposten verlieren. Auch der Partei Die Linke gelingt es auf kommunaler Ebene kaum, vom anhaltenden Verdruss der SPD-Anhänger zu profitieren. Dies, obwohl Die Linke im Gegensatz zu den anderen Parteien auch im jetzigen Wahlkampf schwerpunktmäßig soziale Themen anspricht und Politik nicht nur für die Großstädte, sondern auch für den ländlichen Raum anbietet, der zunehmend unter dem Verlust von Infrastruktur leidet. So mangelt es in den vielen kleinen Kommunen in NRW oftmals an einem bedarfsgerechten öffentlichen Nahverkehr, an niedergelassenen Ärzten und selbst an nahgelegenen Einkaufsmöglichkeiten.

Auch für CDU und FDP, die in NRW die Landesregierung stellen, dürften die Kommunalwahlen nicht zufriedenstellend ausfallen, hält sich die Sympathie der Bevölkerung für die Politik beider Parteien auf Landesebene doch mittlerweile deutlich in Grenzen. Selbst die Umfragewerte des ehemaligen CDU-Hoffnungsträgers Armin Laschet befinden sich im Sinkflug, seitdem die Menschen zunehmend den Verdacht hegen, dass er seine Entscheidungen vor dem Hintergrund des innerparteilichen Wahlkampfs um die CDU-Spitze und eine mögliche Kanzlerkandidatur trifft.

Einzig Bündnis 90/Die Grünen, die etwa in Köln und Wuppertal gemeinsame Oberbürgermeisterkandidaten mit der CDU unterstützen, können vielerorts mit Erfolgen rechnen – trotz der Tatsache, dass in ihren im Internet veröffentlichten Wahlschwerpunkten unter dem Stichwort Sozialpolitik der Begriff Armut nicht ein einziges Mal zu finden ist. Dabei hatte das Statistische Landesamt am vergangenen Dienstag bekanntgegeben, dass immerhin 17 Prozent der Einwohner Nordrhein-Westfalens 2019 in einem Haushalt lebten, dessen Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle lag, womit rund drei Millionen Menschen von relativer Einkommensarmut betroffen sind. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Armutsgefährdungsquote somit um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. Besonders Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern mussten häufig mit einem Einkommen unterhalb der Gefährdungsschwelle zurechtkommen. 2019 waren 43,3 Prozent von relativer Einkommensarmut betroffen. Bei Personen aus Paarhaushalten mit mehr als zwei Kindern lag diese Quote bei mehr als einem Drittel (34,2 Prozent), gab das Statistische Landesamt bekannt.

»Dass jeder sechste Mensch in NRW von relativer Einkommensarmut bedroht ist, muss uns aufrütteln. Denn zusammen mit den knapp 1,9 Millionen Menschen, die im vergangenen Jahr von der sozialen Mindestsicherung leben mussten, ist mehr als ein Viertel der NRW-Bevölkerung arm oder von Armut bedroht. Das ist ein Skandal«, konstatierte Sefika Minte, sozialpolitische Sprecherin der Linkspartei in NRW, am Donnerstag. Hinzu käme, dass die Zahl der Erwerbslosen in NRW mit insgesamt 992.104 mittlerweile fast die Millionengrenze erreicht hat.

Auch im Bereich der Wohnungslosigkeit ist in NRW ein Anstieg um 4,9 Prozent zu verbuchen, weshalb sich Nina Eumann, wohnungspolitische Sprecherin der Linkspartei am Sonntag auf jW-Anfrage einmal mehr »für ein Verbot von Zwangsräumungen, Strom-, Wasser- und Telefonsperrungen« aussprach und die Landesregierung aufforderte, die Kommunen in die Lage zu versetzen, effektive Programme im Kampf gegen die zunehmende Wohnungslosigkeit – wie etwa »Housing First« – auszuweiten.