Japan erinnert an Ende des Zweiten Weltkriegs

Tokio. Japan hat am Samstag des 75. Jahrestags der Kapitulation und damit des Endes des Zweiten Weltkriegs in Asien gedacht. Bei einer zentralen Gedenkzeremonie sprach Kaiser Naruhito von »tiefer Reue« angesichts der japanischen Kriegsverbrechen. Premierminister Shinzo Abe, der auf eine Überarbeitung der Nachkriegsverfassung hinarbeitet, bezog sich in seiner Rede nicht auf die Rolle Japans im Zweiten Weltkrieg. Unterdessen besuchten vier Minister den Yasukuni-Schrein in Tokio, in dem auch verurteilte Kriegsverbrecher geehrt werden. Der Schrein wird in Ländern, die während des Zweiten Weltkriegs unter Japan gelitten hatten, als Symbol des Militarismus gesehen. (AFP/dpa/Xinhua/jW)