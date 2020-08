Gaza: Elektrizitätswerk vor Abschaltung

Gaza. Das einzige Elektrizitätswerk im Gazastreifen steht nach palästinensischen Angaben wegen Treibstoffmangels kurz vor der Abschaltung. Bis Dienstag werde man die Stromlieferung durch das Werk an die Bevölkerung unterbrechen müssen, hieß es in einer offiziellen Mitteilung am Sonntag. Israel hatte in der Nacht auf Donnerstag mitgeteilt, die Einfuhr von Treibstoff in das Palästinensergebiet werde gestoppt. Auch die Fischereizone vor dem Küstengebiet ist deswegen inzwischen komplett geschlossen. Rund zwei Millionen Menschen leben unter sehr prekären sozialen und ökonomischen Bedingungen in dem Küstenstreifen am Mittelmeer. (dpa/jW)