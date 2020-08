Verhärtete Fronten

imago images/ITAR-TASS Unterstützer des Präsidenten Alexander Lukaschenko am Sonntag in Minsk

Eine Woche nach dem Beginn der Proteste in Belarus hat am Sonntag erstmals auch die Staatsmacht ihre Unterstützer mobilisiert. Aus dem ganzen Land wurden Demonstranten mit Hunderten von Bussen nach Minsk transportiert, allein aus der Grenzstadt Brest fuhr ein Sonderzug mit 15 Waggons. Die genaue Zahl der Teilnehmer war am Mittag schwer einzuschätzen; mehrere tausend dürften es gewesen sein. Von der inzwischen vorherrschenden Polarisierung zeugt ein Video auf dem oppositionellen Portal tut.by: Die Reporterin fragte einen Pro-Lukaschenko-Demonstranten insistierend: »Wer hat geprügelt?« Und dieser antwortete: »Und wer hat die Kinder auf die Straße geschickt?« Eine über den konfrontativen Dialog der beiden Fragen hinausgehende Kommunikation kam nicht zustande.

Präsident Alexander Lukaschenko verlegte am Sonnabend Fallschirmjäger in die Stadt Grodno nahe der Grenze zu Polen. Dort sei die Lage »angespannt«. In Grodno hatten in der letzten Woche Leute in Uniformen der Luftlandetruppen an den Demonstrationen gegen Lukaschenko teilgenommen. Es war aber nicht klar, ob es aktive Soldaten waren oder Veteranen.

Wahrscheinlicher ist allerdings, dass Lukaschenko mit der Truppenverlegung seine Bitte um Unterstützung von russischer Seite illustrieren wollte. Er erklärt seit mehreren Tagen, dass die Proteste vom Ausland gesteuert seien und eine Gefährdung der Sicherheit des belarussisch-russischen Unionsstaates darstellten. Nach einem Telefongespräch mit Wladimir Putin am Sonnabend teilte Lukaschenko mit, Russland habe ihm zugesagt, »auf unsere erste Bitte hin umfassende Hilfe zu leisten«, um die Sicherheit von Belarus zu gewährleisten. Auf der Webseite des Kreml wurde dies so nicht bestätigt. Dort hieß es nur, beide Seiten seien zuversichtlich, dass alle Probleme bald gelöst würden. Für Aufmerksamkeit sorgte am Freitag ein Tweet der Chefin des russischen Senders RT, Margarita Simonjan. Sie hatte darin erklärt, es sei Zeit, dass »höfliche Männer« in Minsk Ordnung schüfen. »Höfliche Männer« war 2014 die Bezeichnung für die russischen Spezialtruppen, die Beitritt der Krim zur Russischen Föderation vorbereitet hatten. Westliche Quellen spekulierten im Anschluss über eine womöglich bevorstehende russische Militärintervention in Belarus.

Den Streiks in Belarus schlossen sich inzwischen weitere Branchen und Betriebe an. Solidaritätserklärungen mit den oppositionellen Demonstranten verabschiedeten Beschäftigte der staatlichen Fluglinie Belavia, des Minsker Flughafens sowie das technische Personal des Staatsfernsehens. In einem Minsker Industriebetrieb sagte der Direktor bei einer Versammlung mit Streikenden, er habe für Lukaschenko gestimmt, wisse aber, dass dieser die Wahl verloren habe. Lukaschenko hatte am Freitag den Streikenden mit Entlassung gedroht: Wer in der Arbeitszeit protestiere, habe in den Betrieben nichts mehr zu suchen.

Die von Polen und den baltischen Staaten angebotene Vermittlung im Konflikt mit der Opposition wies Lukaschenko zurück. Gleichzeitig wies er Polizei und Geheimdienst an, eine von seinen Gegnern geplante Menschenkette von Vilnius nach Kiew auf belarussischem Gebiet zu verhindern. Die nach Litauen ausgereiste Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja kündigte die Gründung eines »Koordinationsrats für den Machtwechsel« aus »angesehenen Mitglieder der Zivilgesellschaft« an. Der nicht registrierte Kandidat Waleri Zepkalo will nach eigenen Worten nach Warschau reisen und sich dort mit »einflussreichen Politikern aus den USA« treffen.