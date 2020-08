Um die Wurst

imago images/Forum Streik auf der Lenin-Werft in Gdansk, 31. August 1980

Karol Modzelewski (1937–2019), einer der führenden linken Dissidenten in der VR Polen, berichtet in seinen Memoiren von einem Gespräch, das er als Halbwüchsiger am Abendbrottisch mitbekam. Bei seinem Vater, dem damaligen Außenminister, war Anfang der fünfziger Jahre ein alter Genosse aus der Vorkriegszeit zu Besuch, ein Bergmann aus Oberschlesien. Irgendwann sei es aus dem Gast herausgeplatzt: Er habe das alles so was von satt. Vor dem Krieg habe er die Leute agitiert, für höhere Löhne zu kämpfen, jetzt müsse er sie als Funktionär des neuen Staates agitieren, niedrigere Löhne zu akzeptieren.

Die Versorgung im Sozialismus war, vorsichtig gesagt, lückenhaft. Zumal Polen auf die Kollektivierung der Landwirtschaft weitestgehend verzichtet hatte und deshalb vor der Aufgabe stand, mit unwirtschaftlichen, kleinen Bauernhöfen eine der damals am schnellsten wachsenden Bevölkerungen Europas zu ernähren. Überdies deckten die staatlich subventionierten Preise nicht die Herstellungskosten, so dass die für Finanzen zuständigen Politiker regelmäßig »Korrekturen« anmahnten: also Preiserhöhungen. Der Wurstpreis wurde zum Politikum.

Proteste gegen hohe Preise

Zum Beispiel, als er im Dezember 1970 wieder einmal steigen sollte. Teureres Fleisch ausgerechnet vor den Feiertagen – die Arbeiter in den Werften an der polnischen Ostseeküste fühlten sich provoziert und zogen auf die Straßen. Sie plünderten Parteibüros, die Armee griff ein, einige Dutzend Arbeiter wurden erschossen. Die Arbeiter antworteten mit einem Generalstreik, die Führung der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP) wechselte den Ersten Sekretär aus, versprach, nie mehr die Waffen auf die Arbeiterschaft zu richten und eine bessere Lebensmittelversorgung.

1976 versuchte die Regierung die nächste Wurstpreiserhöhung durchzusetzen; angesichts einer Welle von Proteststreiks zog sie das Vorhaben aber nach 24 Stunden zurück. 1980 kam der nächste Versuch in gleicher Angelegenheit. Formal sollten die staatlichen Preise nicht erhöht werden, aber zum subventionierten Preis gab es nichts oder nur wenig zu kaufen. Parallel entstanden »kommerzielle« Geschäfte, wo das, was zum staatlichen Preis nicht zu haben war, für mehr Geld angeboten wurde. Die Leitung eines Rüstungsbetriebs in Swidnik bei Lublin war so taktvoll, einen solchen »kommerziellen« Wurststand in der Betriebskantine einzurichten. Da reichte es den Leuten. Sie streikten und forderten – unter anderem – Preissenkungen für Lebensmittel, höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und die Zulassung autonomer Streikkomitees. Die meisten der Forderungen wurden erfüllt. Das sprach sich herum, auch unter tätiger Mithilfe des in Polen viel gehörten US-Propagandasenders Radio Free Europe.

Anfang August 1980 entließ in Gdansk in der damaligen Lenin-Werft die Betriebsleitung die Kranführerin Anna Walentynowicz. Die Mitbegründerin der ersten »Unabhängigen Gewerkschaft der Küstenregion« (1978) und Veteranin des betrieblichen Arbeiterwiderstands hatte sich als widerspenstige und engagierte Kollegin einen Namen gemacht. Obwohl sie schon kurz vor der Rente stand, entließ die Betriebsleitung sie als notorische »Unruhestifterin«. Am 14. August 1980 traten ihre Kollegen in einen Solidaritätsstreik, um ihre Wiedereinstellung zu erreichen. Weitere Forderungen: die Errichtung eines Denkmals für die 1970 erschossenen Arbeiter, Garantien der Straflosigkeit für die Streikenden, Lohnerhöhungen sowie Familienzuschläge in Höhe derjenigen für Polizei und Staatssicherheit.

Die Betriebsleitung gab nach, und nach drei Tagen wollten die Werftarbeiter ihren Streik schon beenden. Doch in der Zwischenzeit waren Dutzende weitere Betriebe an der Küste auch in den Ausstand getreten. Ihre Vertreter kamen auf die Werft und beschworen die dortigen Arbeiter, ihre Betriebsbesetzung aufrechtzuerhalten – aus Solidarität mit ihnen. So kam es. Es wurde ein überbetriebliches Streikkomitee gegründet, dem sich nach einigen Tagen auch die Gdansker Hochschulen, die Philharmonie und die Oper anschlossen. Die Bewegung hatte die Produktionshallen verlassen, und sie weitete sich auf ganz Polen aus. Ende August streikten 700 Betriebe mit 700.000 Beschäftigten.

Kirche und Intellektuelle

In Gdansk waren inzwischen einige Dutzend Intellektuelle aus dem Umfeld der ehemaligen »Komitees zur Verteidigung der Arbeiter« (KOR) eingetroffen. Die Gruppe war 1976 ins Leben gerufen worden, als nach einem Streik gegen die Preiserhöhungsversuche Arbeiter vor Gericht gestellt und exemplarisch bestraft wurden. In der Rückschau zeigt sich, dass sie die Verbindung von systemkritischer Intelligenz und Arbeiterklasse vorbereitete, die 1980 für den sozialistischen Staat explosiv werden sollte. Bei der Erarbeitung der 21 Forderungen, mit denen der Streik in Gdansk beendet werden sollte, arbeiteten Vertreter beider Gruppen zusammen. Dabei wirkten die Intellektuellen eher mäßigend auf die Arbeiter ein, etwa durch den Hinweis, die sowjetische Hegemonie über Polen nicht offen anzugreifen.

Die Auguststreiks von 1980 wurden mit einer Reihe exemplarischer Vereinbarungen zwischen den wichtigsten streikenden Betrieben und der Staatsmacht beendet. Im Mittelpunkt der Zugeständnisse, die der Staat an die Bewegung machte, stand die Erlaubnis zur Selbstorganisation außerhalb der Aufsicht durch die PVAP. Damit war der Führungsanspruch der Partei in der Gesellschaft an einer entscheidenden Stelle durchbrochen worden. Die neue Gewerkschaft nannte sich »Solidarnosc« (Solidarität).

Eine wichtige Unterstützerrolle für die Bewegung spielte von Anfang an die katholische Kirche. Mit dem konkreten Streikausbruch hatte die Kirche wohl nichts zu tun, auch wenn der frisch gewählte polnische Papst schon 1979 seine Landsleute aufgerufen hatte, »das Antlitz dieser Erde zu verändern«. Aber ab dem dritten Tag des Streiks zelebrierte der – später als Sexualstraftäter enttarnte – Priester Henryk Jankowski regelmäßig vor dem Werkstor Messen für die Streikenden; kirchliche Einrichtungen stellten Schlafplätze für die auswärtigen Delegationen und Unterstützer bereit. Als 1981 die Solidarnosc unter dem Kriegszustand in die Illegalität gedrängt wurde, hielt praktisch die Kirche die Infrastruktur der Bewegung aufrecht. Über kirchliche Kanäle flossen große Geldsummen, auch von der CIA und anderen westlichen Geheimdiensten, an die Solidarnosc. Die Umpolung einer Gewerkschaft zu einer prokapitalistischen Sammlungsbewegung hatte begonnen.

Heute ist die Solidarnosc, die auf dem Höhepunkt 1980/81 fast zehn Millionen Mitglieder hatte, auf 450.000 Angehörige zusammengeschmolzen; sie arbeitet eng mit der polnischen Regierungspartei PiS zusammen.