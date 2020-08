»Gegen die Stadt der Reichen«. Kundgebung und Konzert vor den Luxusbauten der CG Gruppe und KW-Development. Gemeinsam gegen Gentrifizierung und Verdrängung. Samstag, 15.8., 14 Uhr, Rigaer Str. 71–73, Berlin. Veranstalter: Gruppe ABSTAND u. a.

»Frente Unido America Latina – Hände weg von Venezuela« Kundgebung mit internationalen Aktivisten und Künstlern. USA raus aus Lateinamerika! Internationale Solidarität! Samstag, 15.8., 14 Uhr, Pariser Platz, Berlin. Veranstalter: Berliner Bündnis »Hände weg von Venezuela«

»Wir müssen den Wert der Bücher und die Liebe zum Lesen retten.« Roter Bücherflohmarkt mit großer antiquarischer Bücherauswahl zum kleinen Preis, Imbiss und Getränken. Sonntag, 16.8., 11 Uhr, vor dem ND-Gebäude, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: DKP Berlin

»Frauencafé«. Der klassenpolitische Info- und Kulturladen Lüttje Lüüd auf der Veddel öffnet seine Tore für ein Frauencafé. Bei leckeren Snacks kann man ins Gespräch kommen. Für Kinderbetreuung ist gesorgt! Sonntag, 16.8., 12 Uhr, Lüttje Lüüd, Veddeler Brückenstr. 122, Hamburg. Veranstalter: Lüttje Lüüd

»Kein Atommüll in Ahaus!« Kundgebung gegen die Einlagerung von Atomabfällen. Sonntag, 16.8., 14 Uhr, am Mahner, Ahauser Innenstadt. Veranstalter: Bürgerinitiative »Kein Atommüll in Ahaus«

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.