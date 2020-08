À la couleur

Der ZDF-Kulturjournalist Volker Panzer, langjähriger Leiter der Gesprächsreihe »Nachtstudio«, ist am Donnerstag im Alter von 73 Jahren in Berlin gestorben, wie das ZDF am Freitag mitteilte. Die Kulturchefin des Senders, Anne Reidt, würdigte das »Nachtstudio«, das Panzer entwickelte und von 1997 bis 2012 leitete und moderierte, als »schillernde Alternative für Querdenker jeglicher Couleur«. (dpa/jW)