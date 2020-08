Die kleinen Zärtlichkeiten am Rande

imago images/SophiexBassouls/Leemage »Gerade in dieser gewollten Schlichtheit« – Bukowski im September 1978, gut 15 Jahre vor seinem Tod

Staring into / a cracked / New Orleans / mirror / facing dreaming / against the / walls of / the world / where / did I / go?« Die letzten Zeilen aus »The strongest of the strange« habe ich schon in viele Spiegel quer über den Kontinent geflüstert. Bukowskis Poesie ist für mich Reiseliteratur. Bin ich nicht unterwegs, finde ich keinen direkten Zugang, fehlt es mir an dieser speziellen Verlorenheit oder an diesen Momenten des Absurden, die nur das Leben hervorbringt. Aber in diesen Butzen der Angestellten am Rande irgendeiner Fünf-Sterne-Clublandschaft in Süditalien, in einer spärlich eingerichteten Wohnung in Mittelnorwegen, an irgendwelchen Backtischen in der Hitze Südspaniens, in einem Hotel im Süden von Bukarest, in dem die übrigen Gäste stündlich wechselten, da waren mir Bukowski und seine Poetry immer sehr nah. Da flossen mir seine Zeilen direkt ins Blut, erzeugten diesen schönen Blues, nicht weltverneinend, sondern eher dieses: Hey, you are still alive!

Gerade sitze ich wieder vor einem Spiegel und schreibe. Er gehört zum Zimmer 14 des Hotels zur Linde auf Spiekeroog. Es ist ein altehrwürdiges Hotel von 1856. Der Preisaushang im Flur sagt mir, dass es in der Hauptsaison far away von meiner Preisklasse ist. Ich bin nicht als Tourist hier, sondern als Bäcker und backe hier für die Saison, von daher, not my problem, was das euch kostet, vermutlich soviel wie meine Arbeitskraft. Irgendwie ist wohl gerade der Wohnraum auf der Insel knapp, und so hat man mich hier untergebracht, wo es sich normalerweise nicht geziemt, dass Menschen in Bäckerhose den Vordereingang nehmen. Ich war nicht begeistert über dieses Upgrade. Ein heruntergekommenes Zimmer mit Gaskocher wäre mir lieber gewesen. Ohne eigene Küche geht dir da für Verpflegung ne spätere Monatsmiete drauf, sagt mir ein Blick auf die Speisekarten der Restaurants. Es wird also viele belegte Brote unter goldumrandeten Spiegel geben. Das sind so die absurden Komiken des Lebens, wo ich Bukowskis erheiterndes Lachen höre.

Bukowski habe ich sehr früh gelesen, erst mit dieser Naivität der Jugend, die in Bukowski vor allem Ficken und Saufen wiederfinden wollte und glaubte, dass das zusammengehört. Dann habe ich ihn jahrelang nicht mehr gelesen.

2013, als ich keinen Bock mehr auf Deutschland hatte und erstmal nach Irland ging, fand ich zufällig ein Exem­plar von »Post Office« in einem Second-Hand-Shop in Cork. Mein Englisch war kein Oxford, sondern eher auf der Straße aufgelesen, aber Bukowski konnte ich verstehen. Das habe ich durch die Länder beibehalten. Kauf dir immer erstmal nen Bukowski, sagte ich mir. Bukowski gab es in allen Sprachen, Rumänisch, Spanisch, Italienisch und ich dachte mir: Spricht Bukowski auf Spanisch oder Rumänisch zu dir, dann reicht das für die Basics in diesem Land.

Es gibt also für mich eine zweifache Lesart bei der Lektüre von Bukowski. Eine frühe und eine, die sich mir erst nach und nach durch die Erfahrungen des eigenen Lebens offenbart. Outsider zu sein, gegen den Strom schwimmen, ist irgendwann nicht mehr ein glänzendes Pin-up-Poster wie in der Jugend, sondern wird eher zur dusty beaten road, aber da erst lernst du die kleinen poetischen Zärtlichkeiten am Rande schätzen.

In meiner Zeit in Bukarest ging ich nach getaner Arbeit in der Bäckerei immer in das kleine Magazin Mixt in meiner Straße. Ich kaufte meistens Tabak und drei Bier, so dass die Besitzerin schon immer wusste, was ich wollte. »Trei Ursus si un pachet de Lucky, va rog« war der Standardsatz. Das war fast schon so eine Art Ritual.

In dem Moment, als mir nach vier Bier war, brachte ich es nicht übers Herz, ihr das zu sagen und kaufte dann immer noch in nem anderen Shop ein, zwei Bier, verstand aber plötzlich, was Bukowski meinte mit »I like to change liquor stores frequently because the clerks got to know your habits if you went in night and day and bought huge quantities. I could feel them wondering why I wasn’t dead yet and it made me uncomfortable.«

Ich spürte plötzlich diese Zärtlichkeit, die in diesem uncomfortable lag. Diese Zärtlichkeit, über das zu schreiben, was du empfindest. Was wirklich deine Erfahrung ist und das ganz ohne Hass.

Wenn ich in Bukowskis Poesie bin, fühle ich nicht heroisch, dass der eine Weg besser ist als der andere. Da steigt kein Underdog-Pathos in mir hoch. Jeder geht seinen eigenen Weg und findet seine Gründe.

Bukowski, das ist mir, gerade in dieser gewollten Schlichtheit, oftmals wie atheologische Erbauungsliteratur. Wenn ich mich in irgendeiner Kaschemme, bei irgendeinem gelungenen Desaster mal wieder frage, ob ein planvolles und sicheres Leben in Deutschland nicht vernünftiger gewesen wäre, ob ich diesen ruhelosen Bohemien in mir nicht besser in irgendeinen inneren Kerker hätte, dann reichen mir manchmal einige Gedichtzeilen von ihm.

»If you’re going to try, go all the way. Otherwise, don’t even start.«

Einige Zeilen nur, um einfach weiterzugehen; seine Eigenheit nicht aufzugeben; und das erscheint mir mit das Beste, was Literatur zu leisten imstande ist.