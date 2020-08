Minikrise in Minsk

REUTERS/Stringer Beschäftigte des Belneftechim-Konzerns protestieren gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl (Grodno, Belarus, 14.8.2020)

Unmittelbarer Anlass für die heftigen Demonstrationen in Belarus war sicherlich die Verkündung des offiziellen Wahlergebnisses. Doch der Hintergrund für die offenkundige Bereitschaft der meisten Belarussen, es auch mal »mit jemand anderem zu versuchen«, ist die seit Jahren andauernde Stagnation der Wirtschaft – die sich seit Anfang 2020 gar in der Rezession befindet. Illustrieren kann man das an der jährlich wiederholten Versprechung von Präsident Alexander Lukaschenko, ein Durchschnittseinkommen von 500 US-Dollar zu erreichen. Eingetreten ist dies nur selten, die 500 Dollar haben sich als eine Art »gläserner Deckel« erwiesen. Denn immer wenn sich die in Inlandswährung gerechneten Einkünfte der Bevölkerung dieser Summe näherten, wertete die Nationalbank in Minsk den belarussischen Rubel ab. An sich wäre das nicht weiter schlimm, weil die Leute ja in Rubeln einkaufen, aber wenn der Staatspräsident selbst die Erwartung auf ein Einkommen in Dollar-Äquivalenten geweckt hat, fällt die Enttäuschung auf ihn zurück. Gegenwärtig liegt das Durchschnittseinkommen der Belarussen bei 400 Dollar, das Medianeinkommen (die Hälfte verdient mehr, die Hälfte weniger) sogar nur etwas über 300. Das heißt, es gab Anlass zu dem Vorwurf, Lukaschenko habe seine Versprechen nicht eingehalten. Auch wenn die wirklichen Gründe für die Stagnation der Einkommen sicherlich differenzierter sind und nicht in erster Linie von der Präsidialkanzlei abhängen.

Nicht ermutigend ist die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Seit 2010 herrscht im Grunde Stagnation, und auch das Jahresergebnis 2019 (ein Prozent Wachstum) bestätigt diese Einschätzung. Für dieses Jahr haben die Prognosen deutlich ins Minus gedreht: Ökonomen erwarten Rückgänge zwischen vier und zehn Prozent. Die Kurve des Sozialprodukts verläuft dabei weitgehend parallel mit der des russischen. Die Zentralbank in Moskau war vor kurzem froh, einen Rückgang von »nur« 8,5 Prozent melden zu können – man hatte Schlimmeres erwartet.

Besonders hart traf es den belarussischen Außenhandel. Er ging nach Angaben des Statistikamts in Minsk im ersten Halbjahr um rund ein Viertel von 35 auf 26 Milliarden US-Dollar zurück. Das hängt vor allem an einem starken Abfallen des Exports in die EU. Russland reduzierte den belarussischen Export nicht so stark, so dass im Ergebnis der Anteil heute höher liegen dürfte als die 48 Prozent, die Anfang des Jahres gemessen wurden.

Dass der Export in die EU so stark zurückging, hat zwei Gründe. Belarus exportiert dorthin vor allem Treibstoffe. Die Nachfrage nach diesen ist infolge der Coronakrise in absoluten Zahlen gesunken. Bereits vorher aber hatte Belarus im Streit über die Lieferkonditionen den Import von russischem Öl auf ein Drittel reduziert. Das führte dazu, dass die Raffinerien des Landes nicht ausgelastet sind. Der Betreiberkonzern Belneftechim räumte im Juni auf einer Investorenkonferenz ein, dass allein für den Schuldendienst inzwischen 61 Prozent der laufenden Erlöse aufgewendet werden müssten. Neun Betriebe des Unternehmens stehen nach einem Bericht des russischen Portals Eadaily.com vom Mittwoch am Rande der Insolvenz.

Sollte Belneftechim weiter in Schwierigkeiten geraten, hätte das weitreichende Folgen für die Volkswirtschaft. Die Holding produziert nicht nur Benzin und Diesel, sondern steht mit angeschlossenen Reifen-, Kunstfaser- und Düngemittelfabriken für ein knappes Drittel der Industrieproduktion. Russland trägt zu den Schwierigkeiten des Konzerns bei: Es hat zum 1. Juni den Reexport von belarussischem Benzin auf den russischen Markt verboten. Böswillige könnten hierin sogar eine Spekulation mit dem Ziel vermuten, Belneftechim übernahmereif zu machen. Etlichen anderen Filetstücken der belarussischen Industrie ist das auch schon passiert.

Dabei sind die Möglichkeiten für Lukaschenko, die Bevölkerung mit aus der Staatskasse finanzierten Lohnerhöhungen ruhigzustellen, begrenzt. Die Auslandsverschuldung von Belarus ist zwar im Moment mit 33 Prozent des Bruttosozialprodukts noch nicht auf beunruhigendem Niveau. Sollten jetzt allerdings Sanktionen gegen die Regierung in Minsk verhängt werden, stünden dem Land die westlichen Kapitalmärkte nicht mehr zur Verfügung. Es bliebe Russland – das dem Land im Frühjahr diskret etwa 600 Millionen Euro geliehen hat, allerdings nicht zur freien Verfügung, sondern zur Umschuldung alter Verbindlichkeiten. Auch in Frage käme China, dessen Bedeutung für die Stützung der belarussischen Ökonomie zunimmt. Im vergangenen Jahr hat Belarus von der chinesischen Infrastrukturbank ein Darlehen in Höhe von 3,5 Milliarden Yuan (ca. 500 Millionen US-Dollar) erhalten. Das Geld wurde allerdings für unproduktive Zwecke verwendet: zur Stabilisierung des Wechselkurses des belarussischen Rubels und für den Ausgleich des Staatshaushalts.