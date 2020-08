Überteuerter Boden

Reiko Wöllert, Milchbauer in Thüringen und Mitglied im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), kritisierte am Freitag in einer Mitteilung drastisch steigende Bodenpreise in Ostdeutschland:

Die gerade hier im Osten immer weiter steigenden Kauf- und Pachtpreise sind das Ergebnis einer nicht existierenden Agrarstrukturpolitik. Wir Bäuerinnen und Bauern können uns Boden oftmals schlicht nicht mehr leisten, weil die Bodenpreise, genau wie die sonstigen Kosten für z. B. Betriebsmittel, seit Jahren steigen, die Erzeugerpreise aber nicht. Hinzu kommt, dass wir auf dem Bodenmarkt mit außerlandwirtschaftlichen Investoren wie z. B. einer Aldi-Familienstiftung konkurrieren müssen, welche die Preise immer weiter nach oben treiben. Nach unserer Einschätzung hängen die überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen im Osten Deutschlands auch mit dem hier besonders verbreiteten Einstieg außerlandwirtschaftlicher Investoren in den Bodenmarkt zusammen. Trotz aller Beteuerungen der politisch Verantwortlichen, auch in ihren Koalitionsverträgen, hat die Politik bisher nicht gehandelt – damit muss jetzt Schluss sein!

Der Studentische Bundesverband FZS verurteilte am Freitag die Verweigerung von Visa für internationale Studierende:

Der studentische Bundesverband FZS fordert die Bundesregierung auf, die Einreisebestimmungen für internationale Studierende sofort anzupassen. Es dürfe nicht sein, dass Studierenden ein Visum verweigert werde, nur weil ihre Hochschulkurse online stattfänden.

»Wir sind geschockt, dass es überhaupt zu dieser Verfahrensweise gekommen ist«, so Leonie Ackermann aus dem Vorstand des FZS. »Es muss jetzt schnell gehandelt werden. Visa müssen wieder für alle an Hochschulen in Deutschland eingeschriebenen Menschen erhältlich sein. Die jetzige Entscheidung ist nämlich Ausdruck eines fatalen Bildes dessen, was ein Auslandsstudium im besonderen, aber auch ein Studium im allgemeinen ausmacht.« (…)

Schockierend sei das jetzige Vorgehen der Regierung auch daher, weil der Visaentzug für ausländische Studierende in den USA von seiten der Regierungsparteien scharf kritisiert worden war. »Damals bezeichnete der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, das Vorgehen des US-Präsidenten als infantil«, erinnert Sebastian Zachrau aus dem FZS-Vorstand. »Der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, sagte sogar, dass Trump offenbar zu jedem Mittel greife, um vor der Wahl Stimmung gegen Ausländer zu machen.«

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) rief am Freitag zur 51. antimilitaristischen Mahnwache am Drohnen- und »Tornado«-Standort Jagel auf, die am Samstag, 29. August, stattfinden soll, und teilte dazu mit:

Der Bundestag hat zwar noch nicht über die Bewaffnung (von Drohnen, jW) entschieden, aber das »Waffensystemunterstützungsteam« für die Drohne gibt es bereits seit Oktober 2018 in Manching. Die Luftwaffe erarbeitet Lehrpläne für die Auslöser der Raketen. Die Ausbildung soll im nächsten Jahr beginnen. Der Erstflug der von deutschen Soldaten gesteuerten »Heron TP« hat in Israel am Sonntag, 26. Juli 2020, stattgefunden. Im November wird die erste »Heron TP« an die Bundeswehr ausgeliefert. Dazu sollen Bundestagsabgeordnete jetzt noch nein sagen?