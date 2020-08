Querelen und Angriffe

Marcelo del Pozo/REUTERS Teresa Rodríguez, Exchefin von »Podemos« in Andalusien, will jetzt mit »Anticapitalistas Andalucía« angreifen (9.6.2015)

Spaniens Regierung aus sozialdemokratischem PSOE und »Unidas Podemos « (UP) sieht sich infolge von Wirtschaftskrise und Coronapandemie immer heftigeren Attacken von rechts ausgesetzt. Jetzt kommen auch noch interne Streitereien und Konflikte im Linksbündnis UP, das aus »Podemos« (Wir können) und »Izquierda Unida« (Vereinigte Linke, IU) besteht, hinzu. So zuletzt in Andalusien, wo auf regionaler Ebene bis Anfang der Woche offiziell noch das Bündnis »Adelante Andalucía« (Vorwärts Andalusien) die beiden Kräfte vereint hatte.

Am Dienstag erklärte IU über Twitter, dass sich die Organisation »Anticapitalistas«, bis Mai noch eine Strömung innerhalb von Podemos, ohne Absprache mit der Vereinigten Linken die Kanäle in den »sozialen« Medien von »Adelante Andalucía« angeeignet habe. Am Tag darauf berichtete El Salto Diario, Anticapitalistas habe der Onlinezeitung diesen Schritt bestätigt und damit begründet, dass man befürchtet habe, selbst von IU aus den existierenden Strukturen ausgeschlossen zu werden.

Bisher hatte es geheißen, der Austritt von Anticapitalistas aus Podemos werde keine direkten Auswirkungen auf das Bündnis in Andalusien haben. Nun stehen die Marke »Adelante Andalucía« sowie deren Infrastruktur zur Disposition, eine Kooperation bei den nächsten Wahlen wird immer unwahrscheinlicher. Teresa Rodríguez, Vorsitzende von »Anticapitalistas« in Andalusien, erklärte die Koalition in einem am Dienstag über Twitter verbreiteten Video für »zerbrochen«.

Die Regionalwahlen Anfang Juli im Baskenland sowie in Galicien brachten eine Niederlage für Podemos und Izquierda Unida, nicht jedoch für linksnationalistische Kräfte. Auf einen ähnlichen Effekt könnte die von Rodríguez gegründete Formation »Anticapitalistas Andalucía« spekulieren, mit der sie auch andalusisch-nationalistische Kräfte ansprechen will. Zudem wäre so eine Abgrenzung von »Unidas Podemos« als Teil der Madrider Koalitionsregierung möglich, deren Kurs Teilen der Basismitglieder immer stärker sauer aufstößt. Ob ihr das gelingen wird, ist jedoch fraglich, da in der Region nur eine marginale nationalistische Tradition vorhanden ist.

Andalusien ist jedoch längst nicht die einzige Baustelle von Podemos. So wird die Partei auch juristisch angegriffen. Unter anderem werden mehreren ihrer Funktionäre Korruptionsvergehen vorgeworfen. Ein ehemaliger Anwalt von Podemos, der wegen sexueller Übergriffe auf eine Kollegin aus der Partei ausgeschlossen worden war, behauptet, es existiere eine aus Wahlkampfgeldern bestehende ­»Kasse B«, aus der sich hohe Parteimitglieder mit jeweils rund 1.000 Euro bedient haben sollen. Beweise blieb er bislang allerdings schuldig, seine Anschuldigungen basieren lediglich auf den Aussagen einzelner Mitglieder.

Während sich Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) aus der Sache raushält und lediglich den »größten Respekt für die Justiz« einforderte, sieht Podemos in den Ermittlungen eine orchestrierte Kampagne, mit dem Ziel, das Bild der Partei in der Öffentlichkeit zu schädigen – ähnlich des sogenannten Lawfare in Lateinamerika. Von den bislang 14 gegen Podemos angestrengten Klagen wurden alle wegen fehlender Beweise fallengelassen. Alberto Garzón, Chef der IU, sieht daher auch in den neuerlichen Ermittlungen einen »juristischen, politischen und medialen« Prozess ohne Grundlage. Der Sprecher von Podemos im spanischen Parlament, Pablo Echenique, erklärte am Mittwoch auf Twitter ironisch: »Es ist natürlich reiner Zufall, dass der Fall der ›Fake-Kasse B‹ von Podemos nur wenige Tage, nachdem Juan Carlos I. mit Millionen von Euro aus dubiosen Geschäften, die er als König abgeschlossen hat, an einen unbekannten Ort geflohen war, ans Licht gekommen ist.«