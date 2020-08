Schwitzen zum wechselseitigen Vorteil

imago images/Stefan Zeitz Nichts geht mehr: Nicht nur Hallen waren in der Pandemie gesperrt, auch öffentliche Platten wie diese in Berlin

Welch ein Genickschlag, der stellvertretend steht für Tausende in diesen Monaten gebeutelte Übungsleiter und Honorartrainer. Monatelang hatte der Freiberufler Thomas Marschall in Frankfurt am Main seine Tischtenniskinder fürs Spielchen mit den kleinen Plastikbällen begeistert und die talentiertesten von ihnen auf die Mini-Meisterschaften im März vorbereitet. Genau einen Tag vor der Veranstaltung hieß es wegen Corona: Nichts geht mehr. Das sehnsüchtig erwartete Turnier musste ausfallen. Bitter für die 14 Kinder und noch bitterer für den 61jährigen, der seit 2004 als selbständiger Tischtennistrainer im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist. »Die Zeit des Lockdowns war grausam«, fasst er die beiden Monate gegenüber jW zusammen, als das Virus den kompletten Sportbetrieb auch für Trainer und Übungsleiter lahmlegte. »Die Situation war ja völlig neu. Man wusste von dem Virus bis dahin gar nichts und gehörte als Trainer plötzlich zur besonders gefährdeten Gruppe. In die Halle gehen, angesteckt werden und tot sein? Nee, die Gesundheit hatte für mich erste Priorität.«

Die Sondersituation – ohne seine gewohnte Arbeit mit Nachwuchskadern, in den Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften der Schulen – nutzte der gelernte Bankkaufmann zum persönlichen Schutz. Er blieb zu Hause und kam mit einer Finanzhilfe über die Runden, wie sie für Soloselbständige aufgelegt worden sind. »Ich habe diese Pause für mich ziemlich locker genommen«, skizziert er seine Gefühlslage. »Was soll ich mich aufregen wegen einer Sache, an der ich sowieso nichts ändern kann?«

Mitte Mai witterte der Freelancer beruflich Morgenluft, als die ersten Hygienekonzepte soweit reiften, dass zumindest in Kleingruppen wieder die Kellen geschwungen werden durften. »Bis aber die Schulsporthallen wieder öffneten, ist es fast Ende Juni gewesen, nur paar Wochen vor den Sommerferien.« Daher kam es Marschall umso gelegener, dass einzelne Tischtennissparten nach Ende des Shutdowns zügig Kontakt mit ihm aufnahmen und einer im Frankfurter Osten ihn gleich für eine relativ lange Trainingsserie über knapp drei Monate hinweg verpflichtete. Seit Ende Juni und noch bis Anfang September geht es für die Truppe aus der Bezirksklasse unter seiner fachkundigen Anleitung immer freitags zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr an den grünen Tischen systematisch zur Sache.

Damit gönnen sich die engagierten Hobbyspieler aus eigener Tasche nicht nur eine ordentliche Vorbereitung auf die Ende August beginnende neue Saison 2020/21. Sie leisten ihrem Trainer zugleich wirtschaftliche Schützenhilfe. Schwitzen zum gegenseitigen Vorteil. »Gerade in den Ferien ist ja auch in normalen Zeiten wenig los, weil die Schulsporthallen geschlossen sind. Da sind solche Einheiten im Sommer bei Vereinen mit eigener Halle ein wirtschaftlicher Segen für mich, erst recht in diesem Jahr«, gesteht Marschall. »Diese zehn Einheiten am Stück bei einem kleineren Verein sind wirtschaftlich schon sehr wichtig für mich. Wenn jetzt nicht wieder Trainingsmöglichkeiten für mich in Gang gekommen wären, dann hätte ich vielleicht noch mal so eine Solohilfe beantragen müssen.«

Nebenher hat er sich in den vergangenen Wochen als »Selfmade-Pädagoge« verdingt. Er heuerte bei der Ferienakademie des Schulamtes Rüsselsheim an und unterrichtete in Hofheim am Taunus in den Klassen eins bis drei die Fächer Deutsch und Mathematik. Ein Zusatzjob, der nun mit Ablauf der hessischen Schulferien enden wird. Danach, so wünscht sich Marschall nach all den beruflichen Engpässen, werde sein vor der Pandemie gewohnter Alltag mit zehn bis 13 Trainingseinheiten pro Woche zurückkehren. »Hoffentlich ist es so. Ich bin mal optimistisch und denke, dass nach den Schulferien wieder alles normal laufen wird.«