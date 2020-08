»50 Jahre Unidad Popular in Chile und Theologie der Befreiung«. Michael Ramminger, Theologe und Mitbegründer des Instituts für Theologie und Politik in Münster, wird zum Thema »Befreiungstheologie in Lateinamerika« referieren, u. a. zum 50. Jahrestag der Unidad Popular in Chile. Sonnabend, 15.8., 10 Uhr, Haus der Vereine, Henrik-Ibsen-Str. 20, Rostock. Veranstalter: Rotfuchs

»Stadt von unten«. Stadtführung aus der Sicht von Wohnungslosen mit Einblicken in die Hilfesysteme der Städte. Coronabedingte Begrenzung der Teilnehmerzahl auf zehn Personen, eine telefonische Anmeldung ist erforderlich: 0231 950 978 0, Kosten: neun Euro. Sonnabend, 15.8, 11 Uhr, Hauptbahnhof Bochum, unter der Anzeigetafel. Veranstalter: Bodo e. V.

»›Sea-Watch‹ – Rettung in letzter Sekunde«. Filmvorführung der Dokumentation »Rettung in letzter Sekunde« (BRD, 2015, 43 min) des Fernsehjournalisten Peter Podjavorsek, der das Team der »Sea-Watch« 2015 zwei Wochen lang begleitete. Sonnabend, 15.8, 12 Uhr, Luther LAB, Alte Bahnhofsstr. 166, Bochum. Veranstalter: Luther LAB e. V.

»Der Widerstand dauert an – unsere Solidarität auch!« Solidaritätskundgebung für die revolutionären Anwälte, Grup Yorum und die politischen Gefangenen in der Türkei. Sonnabend, 15.8., 15 Uhr, Oranienplatz, Berlin. Info: https://kurzelinks.de/dayanisma

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.