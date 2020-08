Für echten Wandel

Goran Tomasevic/REUTERS

Beiruts Einwohner halfen nach der verheerenden Detonation am Hafen beim Beseitigen der Schäden. Dennoch gingen die Proteste, die im Oktober vergangenen Jahres wegen eines großen Bankenschwindels begonnen hatten, trotz des Ausnahmezustands auch am Montag weiter (siehe Bild). Die Regierung kündigte zwar am selben Tag ihren Rücktritt an, doch die Demonstranten fordern eine grundlegende Erneuerung des politischen Systems, wie etwa die Abschaffung der »konfessionellen Parität«.

Die Lage in Libanons Hauptstadt bleibt auch über eine Woche nach der Explosion katastrophal. Mehr als die Hälfte der medizinischen Einrichtungen in der Hauptstadt ist seit dem 4. August nicht mehr funktionsfähig, teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO am Mittwoch mit. Die verbliebenen Krankenhäuser seien von der Zahl der Verletzten überfordert. Hinzu kommt die Coronapandemie: Das Gesundheitsministerium hatte am Montag den Rekordwert von 309 neuen Infektionen gemeldet. (AFP/dpa/jW)