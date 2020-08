Wirecard fliegt früher aus dem Dax

Frankfurt am Main. Der insolvente Zahlungsabwickler Wirecard fliegt bald aus dem deutschen Leitindex Dax. In einer Umfrage der Deutschen Börse stimmte eine Mehrheit der Marktteilnehmer für eine Änderung der Regeln für den Ausschluss aus dem Dax, wie die Deutsche Börse am Mittwoch abend mitteilte. Wirecard scheidet nun schon nach Handelsschluss am 21. August aus dem Leitindex aus. Wer auf Wirecard folgt, wird die Börse erst kommende Woche mitteilen. Aller Voraussicht nach wird es sich entweder um den Essenslieferdienst Delivery Hero oder um den Aromenhersteller Symrise handeln. Nach den bislang geltenden Regeln wäre Wirecard erst zum 21. September aus dem Index ausgeschieden. (Reuters/jW)