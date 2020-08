Maskenpflicht: Hessen verschärft Strafen

Wiesbaden. Hessen verschärft die Bußgeldregeln zur Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Wer keine Abdeckung für Mund und Nase trage, müsse künftig sofort 50 Euro Bußgeld bezahlen, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag in Wiesbaden. Bislang wurde einmal ermahnt, bevor ein Bußgeld fällig wurde. Alle derzeit geltenden Einschränkungen im Land wegen der Coronapandemie werden bis Ende Oktober verlängert. (dpa/jW)