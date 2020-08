Atombusiness am Pranger

Oliver Berg/dpa Läuft und läuft und läuft: Das 1975 in Betrieb genommene Atomkraftwerk Doel bei Antwerpen (26.2.2016)

Die Bundesrepublik ist offiziell aus der Nutzung der Atomkraft ausgestiegen, ein Reaktor nach dem anderen wird abgeschaltet und demontiert. Dennoch produzieren Anlagen in der BRD weiterhin radioaktive Brennelemente für den Export, zum Beispiel in die Nachbarländer Belgien und Frankreich. Gegen das Geschäft mit diesem hochgiftigen Energieträger hat nun ein Atomkraftgegner aus Aachen Klage eingereicht, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am Donnerstag berichtete.

Der Kläger, Walter Schumacher, wird von einem Bündnis aus mehreren Antiatominitiativen unterstützt. Zu diesem haben sich unter anderem das »Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie«, das »Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen« und das Bündnis »AtomkraftgegnerInnen im Emsland« sowie die Organisation »Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs/Ärzte in sozialer Verantwortung« und das Umweltinstitut München e. V. zusammengeschlossen. Die Klage richtet sich gegen eine Genehmigung für den Verkauf von Brennelementen, die in Lingen im Emsland produziert werden. Im März hatte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit Sitz in Frankfurt am Main den Export genehmigt. Dagegen hatten Atomkraftgegner Widerspruch eingelegt. Dieser wurde jedoch am 23. Juli abgewiesen.

»Mit der nun eingereichten Klage streben wir eine Grundsatzentscheidung über die Unrechtmäßigkeit von Brennstoffexporten an grenznahe AKW an«, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag auf der Internetseite des Umweltinstituts München. Ein Urteil für einen Exportstopp an Atomkraftwerke, die nahe an der Grenze zur Bundesrepublik stehen, wäre ein »bedeutender Schritt« in Richtung eines allgemeinen Exportstopps für Brennelemente »und der Stillegung der Atomfabriken in Gronau und Lingen«.

Zur Begründung der Klage heißt es weiter, dass die erteilte Exportgenehmigung, dank der die belgischen Anlagen Doel 1 und Doel 2 weiter betrieben werden können (siehe jW vom 20.7.2018), einen »eklatanten Missstand« aufweise. Deren Betrieb sei nämlich rechtswidrig, erklärte die Anwältin der Klägerinnen und Kläger, Cornelia Ziehm. Die Reaktoren seien ihr zufolge »auf Grund der insbesondere auch mit ihrem Alter verbundenen Sicherheitsdefizite in hohem Maße risikobehaftet«. Das Umweltinstitut München verweist dabei auf Paragraph 3 des deutschen Atomgesetzes. Dieser besagt unter anderem, dass Ausfuhren von Kernbrennstoffen nur dann zu genehmigen sind, wenn gewährleistet ist, dass diese nicht in einer »die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdenden Weise« verwendet werden.

Doch im Falle schwerer Unfälle in den beiden belgischen Altreaktoren wären auch Bewohner der Bundesrepublik, zum Beispiel von einer freigesetzten radioaktiven Wolke, betroffen. Darauf wies der Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel (Die Linke), Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, in einer Mitteilung vom Donnerstag hin. Er erklärte zudem, dass die Uranfabriken in Lingen und Gronau vom Atomausstieg, wie ihn die Bundesregierung nach der Reaktorexplosion im japanischen Fukushima beschlossen hatte, ausgenommen sind. Die Fabriken verfügten über unbefristete Betriebsgenehmigungen. Sollte die Klage Erfolg haben, wäre dies Zdebel zufolge »ein deutliches Signal aus Deutschland, dass die Atomenergie für die Energiewende nicht nötig ist und die BRD komplett darauf verzichtet«, wie er auf jW-Anfrage am Donnerstag sagte.

Bereits Ende 2019 hatte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) erklärt, das Exportgeschäft mit Brennelementen verbieten zu wollen, wie laut Bericht der Deutschen Presseagentur vom 5. Dezember 2019 aus einem Arbeitsentwurf des Umweltministeriums hervorgeht. Darin heißt es demnach, dass Genehmigungen nicht mehr erteilt werden, falls ein AKW beliefert werden soll, das weniger als 150 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt steht und vor 1989 den Betrieb aufgenommen hat. Dies würde für die belgischen Anlagen Doel und Tihange sowie für Cattenom in Frankreich gelten. Am Donnerstag sagte ein Ministeriumssprecher gegenüber der dpa, dass die Gespräche in den Ressorts zu einem entsprechenden Gesetzentwurf »noch nicht abgeschlossen« seien.