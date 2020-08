USA: 28 Millionen auf Staatshilfe angewiesen

Washington. Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist erstmals seit der Zuspitzung der Coronakrise im März auf unter eine Million gefallen. In der Woche bis einschließlich 8. August stellten 963.000 Menschen einen Neuantrag, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Die Zahl der Erwerbslosen, die staatliche Unterstützung bezogen, fiel bis Ende Juli um drei Millionen, liegt aber immer noch bei 28 Millionen Menschen, wie das Ministerium mitteilte. In der Vergleichswoche des Vorjahres waren es 1,7 Millionen. (dpa/jW)