Lübcke-Prozess: Befragung von Ernst fortgesetzt

Frankfurt am Main. Der Hauptangeklagte im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Stephan Ernst, wurde am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt weiter befragt. So ging es um die Frage, woran es gelegen habe, dass die Tat drei Jahre nach der ersten Absicht, etwas gegen den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu unternehmen, ausgeführt wurde. Zunächst habe man Informationen über den CDU-Politiker sammeln wollen, sagte Ernst. Aber als er zusammen mit dem wegen Beihilfe angeklagten Markus Hartmann Lübcke auf seiner Terrasse sitzen sah, habe man sich einen körperlichen Angriff vorgenommen. (dpa/jW)