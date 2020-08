Lufthansa: Verhandlungen mit Verdi abgebrochen

Frankfurt am Main. Bei der Lufthansa sind die Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal über coronabedingte Kürzungsprogramme vorerst gescheitert. Das Unternehmen hat die Verhandlungen einseitig abgebrochen, bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin in Frankfurt. Verdi kritisierte die Lufthansa-Entscheidung scharf: »Die Verweigerungshaltung ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten«, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Lufthansa erhält milliardenschwere Staatshilfen, fordert seitens der Belegschaft gravierende Einkommensverluste, »ohne im Gegenzug Garantien zum Beschäftigungsschutz zu geben«, stellte die Gewerkschafterin klar. »Wir fordern die Lufthansa auf, ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden und an den Verhandlungstisch zurückzukehren«, so Behle. (dpa/jW)