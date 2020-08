Amtshilfe für Nazi-Cop

Paul Zinken/dpa Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) genehmigte die Abschiebung des Zeugen und Betroffenen nach Afghanistan

Der Berliner Polizeibeamte Stefan K., gegen den zur Zeit ein Verfahren wegen eines rassistischen Angriffs auf einen Afghanen vor dem Amtsgericht Tiergarten läuft, hat ausgerechnet der »Ermittlungsgruppe Rechtsextremismus« (EG Rex) angehört, die auch für die Aufklärung der Anschlagsserie gegen linke Projekte und Einzelpersonen im Bezirk Neukölln zuständig war.

Nach Informationen des RBB vom Mittwoch abend war der Beamte bis 2016 Angehöriger der EG Rex – das antifaschistische Portal »Recherche 030« berichtete ebenfalls am Mittwoch, dass seine Dienstzeit dort 2008 begonnen habe. Brisant ist das auch, weil in diesen Zeitraum der unaufgeklärte Mord an Burak Bektas im Jahr 2012 und der Mord an Luke Holland im Jahr 2015 fallen. Die »Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektas« wirft den Ermittlern seit Jahren vor, Rassismus als wahrscheinliches Motiv zu ignorieren und Neonazis nur oberflächlich oder gar nicht als Täter in Betracht zu ziehen. Im Mordfall Holland wurde dagegen 2016 der nachweislich extrem rechts eingestellte Rolf Zielezinski als Täter verurteilt, dessen Name auch schon in den Ermittlungsakten zum Mord an Burak Bektas aufgetaucht war. Ob der Waffenfreak Zielezinski auch den türkischstämmigen Berliner auf dem Gewissen haben könnte, war nicht ausermittelt worden.

Zu den Aufgaben der EG Rex gehörte zudem noch die Netzwerkarbeit mit zivilgesellschaftlichen Initiativen in Neukölln, wodurch K. mit zahlreichen engagierten Gruppen und Einzelpersonen im Süden des Bezirks bekannt gewesen sein dürfte – darunter auch Betroffene von Neonazigewalt.

Das afghanische Opfer der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung, an der der Stefan K. im April 2017 beteiligt gewesen sein soll, wurde nach Angaben des Flüchtlingsrats Berlin vom Mittwoch abend bereits im März dieses Jahres auf Betreiben der Berliner Ausländerbehörde nach Afghanistan abgeschoben. Wegen diverser Bagatelldelikte sei der Afghane zwar noch nicht verurteilt worden, habe aber als »Straftäter« gegolten, weshalb Berlins Innensenator Andreas Geisel eine Ausnahmegenehmigung für die Abschiebung in das Bürgerkriegsland genehmigt habe, teilte der Flüchtlingsrat mit.

Der heute 29jährige sei im April 2017 auf einem Berliner S-Bahnhof von einer Gruppe von Fußballfans rassistisch beschimpft und zusammengeschlagen worden. Er habe Schulter- und Kopfverletzungen sowie einen Nasenbeinbruch erlitten. »Jamil ist durch den Überfall psychisch traumatisiert«, so der Flüchtlingsrat. Er leide an chronischen Schmerzen, habe das Vertrauen in Polizei und Behörden verloren, sei zeitweise obdachlos gewesen. Aufgrund der schlechten psychischen Verfassung habe er zunehmend Marihuana konsumiert, so sei es zu einer Reihe von Anzeigen wegen Bagatelldelikten gekommen. Unter diesem Vorwand konnten Polizei und Behörden den lästigen Zeugen leicht loswerden. »Die Abschiebung ist ein Skandal für den rot-rot-grünen Senat«, so der Sprecher des Flüchtlingsrats Berlin, Georg Classen. »Es ist inakzeptabel, dass Berlin sich an Abschiebungen in das Bürgerkriegsland Afghanistan beteiligt.« Auch werde dadurch das »Berliner Bleiberecht für Opfer von Hasskriminalität« konterkariert. Die Abschiebung sei »rechtswidrig, da das Verfahren gegen die rechten Schläger, an dem Jamil als Nebenkläger teilnimmt, noch läuft«. Er müsse sofort nach Berlin züruckgeholt werden.