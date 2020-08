Jan Woitas/dpa-Zentralbild So schnieke wie der Sportplatz der TU Chemnitz sehen die meisten kommunalen Sportstätten nicht aus

Ergraute Männer, die noch wissen, was ein »Goldener Plan« im und für den Sport ist, sollen fast geweint haben im vorigen Dezember bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Den Zuhörern hatte der für Sportfragen zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) das nahe Comeback eines solchen Programms zur Förderung und Sanierung von Sportstätten in Aussicht gestellt. Er sei bereit, »in überschaubarer Zeit eine Konzeption zu entwickeln, wie so ein Plan realisiert werden kann«. Mehr als acht Monate später könnte es sein, dass Sportfunktionäre im fortgeschrittenen Alter abermals mit ihren Tränen kämpfen. Der vollmundigen Ankündigung des Ministers folgen jetzt Taten. Wie jW aus dem Hause Seehofer erfuhr, sollen von 2020 bis 2024 aus dem Bundesministerium des Innern (BMI) insgesamt 640 Millionen Euro in ein Programm fließen, das auf den Namen »Investitionspakt Sportstätten« getauft wurde. 2020 soll der Anteil des Bundes 75 Prozent des Jahresvolumens ausmachen. 25 Prozent kommen von den Ländern (15 Prozent) und Kommunen (zehn Prozent). Wird diese Quotierung bis 2024 so fortgeschrieben (was noch nicht amtlich, aber wahrscheinlich ist), würde der Länder-Kommunen-Anteil bei insgesamt 213 Millionen liegen und die Gesamtsumme für das neue Sanierungsprogramm bei 853 Millionen Euro.

Brosamen und Peanuts

Im offiziellen BMI-Sprachgebrauch heißt es, mit dem zweiten Nachtrag zum Bundeshaushalt 2020 stünden kurzfristig 150 Millionen Euro Bundesmittel für den »Investitionspakt Sportstätten« zur Verfügung. Geplant sei, dass von 2021 bis 2023 jährlich weitere 110 Millionen Euro fließen werden und 2024 noch einmal 160 Millionen Euro. »Der Minister hatte im Dezember ja keine Sonntagsrede gehalten, es war ein Samstag«, kommentiert Rolf Müller, der Präsident des Landessportbundes (LSB) Hessen, gegenüber jW die neueste Entwicklung verhalten erfreut. Ein richtiger »Goldener Plan« sehe zwar anders aus. »Aber so euphorisch, etwas in der Dimension von Milliarden zu erwarten, bin ich sowieso nicht gewesen.«

Als Müller 1997 LSB-Chef wurde, hat er hautnah miterlebt, wie schwer sich die Politik mit den Sportstätten im Lande tut, für die nach den Gesetzen die Länder und Kommunen zuständig sind. Für einen speziellen »Goldenen Plan Ost« hatte der Bund zwischen 1998 und 2004 rund 60 Millionen Euro berappt, was sich mit den Dritteln von Ländern und Kommunen auf 180 Millionen Euro addierte. Das eigentliche Instrument hieß Investitionsfördergesetz (IFG), das zwischen 1995 und 1997 rund 1,2 Milliarden Mark für Sportstätten in die neuen Länder spülte.

Ihr Bedarf wurde nach der sogenannten Wende mit 13,7 Milliarden Mark für den Neubau sowie mit 11,1 Milliarden Mark für die Sanierung berechnet. Eher Brosamen und Peanuts gab es mithin für die Sportstätten im Osten. Kein Vergleich zum goldenen »Ur-Plan«, der zwischen 1961 und 1975 mit 17,4 Milliarden D-Mark (davon fast zwei Drittel kommunales Geld) dafür sorgte, dass im Westen Deutschlands eine großartige Sportstättenlandschaft erblühte. Für die Jahre von 1976 und 1992 gab es dafür noch mal gut 20 Milliarden Mark obendrauf.

Die Neubauten aus jener Zeit sind längst in die Jahre gekommen. Seriöse Studien gehen davon aus, dass es jedes Jahr um die zwei Milliarden Euro braucht, um bei den mehr als 231.000 Sportstätten wenigstens den Status quo zu bewahren. Mithin wäre ihr weiterer Verfall nicht einmal mit dem kompletten, seit 2016 aufgelegten Bundesprogramm zur »Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur« aufzuhalten. Einschließlich seiner Aufstockung um 600 Millionen Euro in diesem Jahr umfasst es bisher 1,35 Milliarden Euro. Für die Sportstätten ebenfalls angezapft werden darf die Städtebauförderung des Bundes mit ihren derzeit 790 Millionen Euro pro Jahr.

Atlas der Versäumnisse

All das ist deutlich zuwenig, moniert der Sport in Dauerschleife. Wieviel Geld nottut, weiß derzeit niemand. Seit dem Ende der D-Mark-Ära werden immer wieder 42 Milliarden Euro kolportiert. Neuere Zahlen vom DOSB sprechen von 31 Milliarden Euro. »Eine Erhebung ist politisch vermutlich gar nicht gewollt«, sagt Rolf Müller. »Die Summe ist wahrscheinlich so groß wie der Schreck, den sie verursachen würde.«

Mit bloßen Schätzungen soll es bald ein Ende haben. Michael Palmen, der Pressesprecher des dem BMI untergeordneten Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp), kündigt einen »digitalen Sportstättenatlas« an, für den bereits Vorarbeiten angelaufen seien. Die aktuelle Bäderstudie in Kooperation mit der Universität Koblenz ist laut Palmen »ein idealer Testlauf dafür«. Die Daten über sämtliche Bäder, ihre Nutzung und ihren Zustand, werden noch in diesem Herbst als analytisches Etappenziel vorliegen. Der Atlas zur Situation aller anderen Sportanlagen, Sportplätze und Sporthallen zwischen Bodensee und Kieler Förde wird darauf aufbauen und soll im Jahr 2024 fertig sein.

»Dann werden wir erstmals eine valide Datengrundlage haben, auch was den tatsächlichen Sanierungsbedarf anbelangt. Damit liegt ein wichtiges Instrument vor«, sagt Michael Palmen im Gespräch mit jW. Der Zeitpunkt zum Ende des »Investitionspakts Sportstätten« käme wie gerufen für den gesamten Sport und den DOSB und seine etwa 27 Millionen Mitglieder. Sie alle könnten den Atlas dann aufschlagen und Politiker wie Haushälter mit der Nase auf alle dort vermerkten Versäumnisse stoßen. Schon jetzt ist klar, dass Bund, Länder und Kommunen in vier Jahren an einem Folgepakt kaum vorbeikommen werden. Die Phase bis dahin ist lediglich ein Warm-up für ein angemessenes, Milliarden schweres Modernisierungs- und Sanierungsprogramm. Es darf dann ruhig wieder auf den schönen Namen »Goldener Plan« hören.