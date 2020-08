Unter falscher Flagge

May James/ZUMA Wire/dpa Da weiß man, wo die Reise hingehen soll: Ein Demonstrant am 4. Juli 2020 vor dem US-Konsulat in Hongkong. Zwei Tage vor dem Unabhängigkeitstag hatte Washington neue Sanktionen beschlossen

Immer wieder werden in Medien Personen zitiert, von denen es heißt, sie würden für Hongkong sprechen. Aber stimmt dies? Schon im Dezember 2019 enthüllte der Kolumnist Nury Vittachi in der Zeitung The Standard, die in der chinesischen Metropole gratis verteilt wird, dass sich hinter dem von Washington Post bis zum Guardian gern zum Zeugen berufenen »Autor und Aktivisten« Kong Tsung-gan in Wirklichkeit ein US-Amerikaner namens Brian Kern verberge. Der habe als Lehrer an einer internationalen Schule in Hongkong eine »Menschenrechtsgruppe« aufgebaut. Mehr noch: »Kern erregte zuletzt Aufsehen in den ›sozialen Medien‹, als auf einem Video zu sehen war, wie er einer Gruppe von schwarz Vermummten Anweisungen gab, was zu der Vermutung führte, er sei ein CIA-Agent«, berichtete der Standard.

Diese Hinweise blieben zunächst weitgehend folgenlos. Doch nun ist der US-Journalist Max Blumenthal der Sache nachgegangen und hat die Ergebnisse am Wochenende auf der von ihm gegründeten Plattform Grayzone veröffentlicht (vgl. jW vom 11.8.2020). Er stellt Kerns Nähe zu Organisationen wie Amnesty International heraus, die sich schon immer an vorderster Front bei Regime-Change-Versuchen befanden. Blumenthals Befund: Die Recherche spreche dafür, dass die Anführer und Förderer der Hongkonger »Bürgerbewegung« von Kerns »Täuschungsmanöver« wussten.

Das Pseudonym Kong Tsung-gan sei 2015 zum ersten Mal aufgetaucht, rekapituliert Blumenthal. In Kurznachrichten auf Twitter sei es damals um Tibet und die »Regenschirmbewegung« in Hongkong gegangen. Kern habe sich bewusst als Einheimischer dargestellt, nicht zuletzt, indem er sich ein entsprechendes Aussehen zumaß: Er wählte das Bild eines Asiaten als »Avatar«. Dieses »Yellowfacing« (Gelbfärben des Gesichts) hatte schon im Standard Missfallen erregt: »Es ist nicht illegal, etwas unter Pseudonym zu veröffentlichen. Aber als Journalist sollte man angeben, dass es sich um ein solches handelt. Sich selbst zudem als jemand anderer Ethnizität zu präsentieren, ist einen Schritt fragwürdiger.« Als Kong Tsung-gan veröffentlichte Brian Kern drei Bücher über die lokale »Protestbewegung«: Propaganda mit dem Ziel, Chinas KP als Wurzel allen Übels zu verteufeln, so Blumenthal.

Wenige Jahre bevor Kern in Hongkong aktiv wurde, hatte es schon einmal eine solche falsche »authentische Stimme« im Kontext eines Umsturzversuchs gegeben. Blumenthal erinnert an das Jahr 2011 und den Blog »A Gay Girl in Damascus«. Hinter dem angeblichen Internettagebuch einer jungen Syrerin verbarg sich in Wahrheit ein US-Amerikaner namens Tom MacMaster, der auf diese Weise für den Sturz Baschar Al-Assads warb. Der Boden für solche Manöver ist gerade beim Thema China gut bereitet. Auf den Internetseiten der Monthly Review war erst vergangenen Freitag ein Artikel von Danny Haiphong erschienen, der daran erinnert, dass in den USA auch die Linke mehrheitlich gegen China ist. Wenn es gegen Beijing gehe, seien von »Democracy now« über Jacobin bis The Nation alle dabei – oder schwiegen. Schon allein aus Gründen rassistisch motivierter Überheblichkeit.

Im August soll Kong Tsung-gan für ein Blatt namens Mekong Review scharf gegen das neue Nationale Sicherheitsgesetz angeschrieben und die USA zu strengen Maßnahmen gegen die Volksrepublik aufgerufen haben. Blumenthal zitiert: »Ein Zeichen dafür, wie drakonisch die KP Chinas vorgeht, ist, dass ich verhaftet werden könnte unter der Anklage, ›mit ausländischen Kräften zusammenzuarbeiten‹, und eine lebenslange Freiheitsstrafe befürchten müsste, nur weil ich Sanktionen gegen Vertreter der KP und Hongkongs verlangt habe.« Der betreffende Artikel ist nicht mehr zu finden. Kern sei in der Stadt zum letzten Mal im Mai gesichtet worden: auf einer Demonstration, wie er sie früher auch mit Schülern aufgesucht habe. Mittlerweile habe er Hongkong verlassen. Auf der Seite der Mekong Review sprang einen zuletzt das Foto des »Hongkong-Rebellen« Joshua Wong an, eines Kern-Vertrauten. Kaum ist ein Schwindel aufgedeckt, geht der andere weiter, und nicht allein in Hongkong treiben derartige »Aktivisten« ihr Unwesen. Ihre Spuren werden am Ende einfach geschwärzt.