Gegen das Völkerrecht

Zu jW vom 6.8.: »Hiroshima mahnt: Nie wieder Atomkrieg!«

In mehreren guten Artikeln gedachte jW des 75. Jahrestages des Abwurfs der Atombombe auf Hiroshima. Allerdings wird die Völkerrechtswidrigkeit der »nuklearen Teilhabe«, die besser »nukleare Gefangenschaft« hieße, nicht hinreichend hervorgehoben. Im Atomwaffensperrvertrag hat die BRD auf die »unmittelbare und mittelbare« Annahme von Atomwaffen verzichtet. Die Lagerung in Büchel kommt jedoch einer mittelbaren Annahme gleich. Im Ernstfall übernehmen die »Tornado«-Piloten die Atombomben für den Abwurf, das ist dann die unmittelbare Annahme. Als unzulässigen Trick übernimmt die Bundesregierung die Lesart der USA, dass der Sperrvertrag im Ernstfall nicht mehr gelte. Dies sieht die Mehrheit der Unterzeichnerstaaten zu Recht anders. Eine Atombombe kann auch niemals kompatibel zu den Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts eingesetzt werden, wie es der Internationale Gerichtshof (IGH) 1996 festgestellt hat. Hier kommt der nächste Völkerrechtstrick der Bundesregierung: Das humanitäre Kriegsvölkerrecht gelte nur für konventionelle Waffen. Dazu sei Richter Mohammed Shahabuddeen vom IGH zitiert: »Nach meiner ernsthaften Überzeugung ist der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen in jedem Falle illegal. Sie verstoßen gegen die fundamentalen Prinzipien des Völkerrechts und sind die völlige Verneinung des humanitären Anliegens, das der Struktur des Völkerrechts zugrunde liegt.« Aufgrund der völkerrechtlichen Bestimmungen war das Verteidigungsministerium selbst zu dem Schluss gekommen, dass deutschen Soldaten der Einsatz von Atomwaffen verboten ist, wie es in einschlägigen Erläuterungen der Bundeswehr (»Taschenkarten«) zumindest bis 2008 wörtlich hieß. Heute gilt die entsprechende Handreichung als »Verschlusssache«. Aber das Völkerrecht hat sich seit 2008 nicht geändert, außer dass der UN-Atomwaffenverbotsvertrag vorliegt, den die Bundesregierung schleunigst unterzeichnen sollte (…).

Martin Singe, Bonn

Raubbau geht weiter

Zu jW vom 6.8.: »›Wir sind gut vernetzt und reagieren spontan‹«

Hurra, die spärlichen Reste des Hambacher Forstes bleiben stehen! Doch die Realität sieht anders aus. Der bis 2003 von der Aktionsgemeinschaft der Bürgerinitiativen gegen die Verlegung der »A 4« verhinderte Quarzkiestagebau kommt jetzt doch. Im aktuellen Regionalplan vom Juni 2020 heißt es jetzt: »Der Teilplan ›Nichtenergetische Rohstoffe‹ folgt dem Leitbild, das Abgrabungsgeschehen schrittweise in möglichst konfliktarme und möglichst ergiebige Räume zu verlagern.« Betrachtet man die Abgrabungskarte, soll das wohl heißen, dass die Kölner Bezirksregierung in der Nähe des Tagebaus keine Konflikte und keinen Widerstand mehr erwartet. Das Tricksen bei den Verfahren nimmt also kein Ende. Die Anträge für die Kieslöcher werden solange geändert, bis die Genehmigung vorliegt. Mensch und Natur spielen keine Rolle. Die Lebensqualität bleibt für weitere 25 Jahre auf der Strecke.

Peter Inden, Windeck-Dattenfeld

Schüler selbst fragen

Zu jW vom 10.8.: »Stressfaktor Coronaschutz«

Sie sprechen davon, dass »Eltern, Schüler, Mediziner, Gewerkschafter und Pädagogen« den angesprochenen Coronaschutz für »unverhältnismäßig« halten und soziale, psychische und gesundheitliche Nebenwirkungen befürchten. Schüler selbst werden in dem Artikel allerdings nicht zitiert. Ich frage mich daher: Woher nehmen Sie diese Aussagen? Warum fragen Sie nicht die Schüler selbst? Zum Beispiel die offizielle Landesschülervertretung (LSV) NRW: Diese hat schon vergangene Woche eine Pressemitteilung herausgegeben, in der die Maskenpflicht auch im Unterricht befürwortet wird. (…)

Lukas Wolf, per E-Mail

Zurück auf null

Zu jW vom 1./2.8.: »Triumph der Monopole«

Es sind genau die im Artikel genannten Konzerne, die, via »Weltwirtschaftsforum« (WEF) und während die Coronapandemie den globalen Kapitalismus zerlegt, den »Great Reset« (Großer Neustart) ankündigen. Dort nimmt man jetzt Worte in den Mund, die man sonst nur von Linken und Umweltaktivisten gehört hat. Tatsächlich geht es aber eher um das Überleben des Kapitalismus in einer Zeit, in der die Produktivität nahezu menschenleere Fabriken ermöglicht (…). Diese Fabriken kann man dann genausogut am Hauptquartier der Konzerne – also zum Beispiel in Deutschland – betreiben. Die Schwellenländer haben ausgedient. Dort wurden bereits Tausende Fabriken pandemiebedingt geschlossen. Ob sie je wieder öffnen? Klaus Schwab, der Boss des WEF, ist sich mit seinen Kollegen der Tatsache bewusst, dass der »Great Reset« gelingen muss. Andernfalls befürchtet er Massenunruhen und anderes Ungemach. Als wäre das nicht genug, hat die kanadische Journalistin Naomi Klein (…) schon im Mai mit ihrem Artikel »Screen New Deal« auf der Seite Intercept auf das Vorhaben hingewiesen, dass zentrale Aufgaben wie Bildung, Telemedizin sowie die Breitbandvernetzung mit ihren unzähligen weiteren Anwendungen wie Homeoffice oder Shopping in die Verantwortung internationaler Konzerne wie Google und Amazon übergehen sollen: Unter dem Vorwand der Pandemie plant New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo gemeinsam mit Eric Schmidt (Exvorstand von Google) eine düstere Version des total entkernten Staates. In ihm soll fast 50 Jahre nach Milton Friedmans neoliberalem Laborexperiment während der Pinochet-Diktatur in Chile die staatliche Verwaltung öffentlicher Aufgaben endgültig entsorgt – und schrittweise auf private Konzerne übertragen werden. Das aktuelle Vorhaben ist sicher erst der Anfang. (…) Kleinunternehmer und mittelständische Betriebe sind in diesem Szenario nicht vorgesehen. Und damit auch alle beim »Screen New Deal« mitmachen können, soll jeder New Yorker Bürger die dafür benötigte Ausrüstung gratis erhalten. Die Coronapandemie wird für diese umwälzenden Pläne die perfekte Rechtfertigung liefern. (…)

Christian Anschütz, Sinsheim (Onlinekommentar)