Krise im Königreich

REUTERS/Phil Noble Die britische Regierung hat Warnungen vor der Coronapandemie lange ignoriert. Nun setzen Unternehmen wie das Kaufhaus Debenhams auf Massenentlassungen (Manchester, 11.5.2020)

Einen derart drastischen Wirtschaftseinbruch hatte im Zuge der Coronakrise noch kein europäischer Staat zu vermelden: Um satte 20,4 Prozent schrumpfte des Bruttoinlandsprodukt (BIP) Großbritanniens im zweiten Quartal des laufenden Jahres. Das gab das Office for National Statistics (ONS) am Mittwoch in London bekannt.

Im Vergleich zum britischen Kollaps sehen sogar die Wirtschaftsdaten der besonders hart von der Pandemie betroffenen südeuropäischen Länder noch ganz gut aus. So schrumpfte die italienische Wirtschaft im zweiten Quartal um 12,4, die portugiesische um 14,1 und die spanische um 18,5 Prozent. Im EU-Durchschnitt brachen in den Monaten April bis Juni 11,9 Prozent des Inlandsprodukts weg.

Geschrumpft war die britische Wirtschaftsleistung auch im ersten Quartal 2020 schon um 2,2 Prozent. Somit befindet sich das Land offiziell in der »technischen Rezession«. Faktisch handelt es sich um einen gigantischen Wirtschaftscrash, der selbst die Turbulenzen der Krisenjahre 2007 bis 2009 in den Schatten stellt. Besonders drastische Rückgänge gab es dem ONS zufolge im Dienstleistungssektor, in der Produktion und im Baugewerbe. Dabei handle es sich um jene Sektoren, die besonders hart von den Restriktionen betroffen seien.

Ein wichtiger Faktor des dramatischen Einbruchs ist offenbar, dass es der Regierung nicht gelungen ist, die private Nachfrage einigermaßen zu stabilisieren. So geht aus den ONS-Daten hervor, dass der private Konsum um fast ein Viertel zurückgegangen ist und für rund 70 Prozent des gesamten Nachfragerückgangs verantwortlich ist. Die Investitionen der Unternehmen sind um gut 30 Prozent gesunken. Zugleich habe auch der öffentliche Konsum nachgegeben. Die politische Führung hat es also versäumt, in angemessenem Umfang durch wirtschaftspolitische Maßnahmen gegenzusteuern.

Ohnehin muss sich das Kabinett von Premierminister Boris Johnson vorwerfen lassen, eine Mitverantwortung für das enorme Ausmaß der Coronakrise zu tragen. Schließlich erreichte die Pandemie die britische Insel erst recht spät. Anders als die Regierungen im Süden des Kontinents hatte das Spitzenpersonal in der Downing Street daher genügend Zeit, Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Doch die Regierung zögerte lange, wollte die Wirtschaft nicht einschränken und setzte auf »Herdenimmunität«. Erst nach und nach und unter deutlichem Druck der Öffentlichkeit folgte die Kehrtwende: Die Ausbreitung des Coronavirus war außer Kontrolle geraten, der Regierung blieb keine andere Wahl als besonders drastische Maßnahmen zu ergreifen und die Wirtschaft entsprechend zu schädigen.

Bereits am Dienstag hatte das ONS die neuesten Arbeitsmarktdaten vorgelegt. Demnach ist die Zahl der Beschäftigten von Juni auf Juli binnen nur eines Monats um 730.000 gefallen. Dies war der stärkste Rückgang seit der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009. Besonders stark betroffen waren ältere Arbeiter, Selbständige und Teilzeitarbeitskräfte. Dass die Erwerbslosenquote dennoch konstant auf 3,9 Prozent verblieb, hat laut der Statistikbehörde zwei Ursachen: Zum einen die millionenfach in Anspruch genommene Kurzarbeit – Mitte Juli lag die Zahl der Kurzarbeiter bei 9,5 Millionen. Zum anderen melden sich immer mehr Briten erst gar nicht erwerbslos, weil sie die Hoffnung auf einen Job aufgegeben haben und auch keine Ansprüche auf Lohnersatzleistungen bestehen.

Ebenfalls am Dienstag gab die traditionsreiche Kaufhauskette Debenhams bekannt, weitere 2.500 Stellen streichen zu wollen. Zuvor hatte das 1778 gegründete Unternehmen bereits 4.000 Beschäftigte auf die Straße gesetzt. Der Konzern leidet nicht nur unter der Coronakrise. Auch die zunehmende Verlagerung von Marktanteilen zum Onlinehandel macht ihm zu schaffen, hieß es. Zuletzt musste Debenhams zweimal innerhalb nur eines Jahres Insolvenz anmelden. Derzeit beschäftigt die Kette noch 14.500 Mitarbeiter. Nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen seien 124 Filialen wieder geöffnet worden, teilte das Management mit. Dennoch wolle man drastische Einsparungen vornehmen, insbesondere beim Personal.

Weiteres Ungemach droht der Inselökonomie, wenn es zu einer zweiten Welle der Coronapandemie kommt. Die jüngsten Infektionszahlen deuten darauf hin, dass es bald soweit sein könnte. Zuletzt war die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder auf mehr als 1.000 gestiegen. Insgesamt gibt es bisher in Großbritannien rund 312.000 bestätigte Infektions- und 46.500 Todesfälle. Besonders hart betroffen ist England, auf das fast 260.000 Infektions- und knapp 42.000 Todesfälle entfallen.