Der amerikanische Weg

John Sibley/REUTERS Massenzulauf haben in Großbritannien derzeit nur die Jobcenter

Das britische Krisenmanagement ähnelt in vielerlei Hinsicht jenem der USA: Wirtschaftliche Interessen zählen mehr als die Gesundheit der Bevölkerung, als das Leben der Alten und Kranken. Deswegen setzte die Regierung in London zunächst zynisch auf »Herdenimmunität« – und hat ebenso wie die Trump-Regierung in Washington lange Zeit auf ernsthafte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verzichtet.

Doch ebenso wie beim großen Bruder ging diese »Strategie« in die Hose: Ratzfatz wurde England zum Epizentrum der Pandemie, die Infektionszahlen stellen selbst jene aus Spanien und Italien in den Schatten. Letztlich blieb London nichts übrig, als unter dem Druck der Öffentlichkeit einzuknicken und das öffentliche Leben samt Wirtschaft doch noch runterzufahren. Doch da war es bereits zu spät. So ist nun nicht nur der gesundheitliche, sondern auch der wirtschaftliche Schaden weit größer als in anderen Ländern: Um 20,4 Prozent brach das Inlandsprodukt im zweiten Quartal ein, 730.000 Menschen wurden innerhalb von nur einem Monat erwerbslos.

Premier Boris Johnson wirkt überfordert, unentschlossen, getrieben. Dabei konnte er noch im Dezember bei den Unterhauswahlen einen Erdrutschsieg verbuchen. Der hatte viel damit zu tun, dass er beim EU-Austritt einen klaren Kurs verfolgte: Mit »Get Brexit Done« überzeugte er die Mehrheit der Inselbewohner. Johnson galt als einer, der weiß, was er will, und der sich durchsetzen kann. Das ist Vergangenheit. Die Beliebtheitswerte sind im Keller, er hat das Land nicht mehr im Griff. Längst setzen sich Schottland und Wales von der Krisenpolitik der Zentralregierung ab – und zwar mit Erfolg.

Letztlich könnte das Versagen im Umgang mit der Coronakrise Johnson sogar noch den harten »Brexit« kosten. Nach dem Referendum 2016 verhallten die Unkenrufe der Mainstreamökonomen noch schnell: Die prognostizierte Kapitalflucht, der Wirtschaftseinbruch und die Währungskrise, die mit der Entscheidung für eine Abkehr von der EU einhergingen, blieben aus. Doch Corona ändert alles. Nicht umsonst zeigte sich EU-Chefunterhändler Michel Barnier zuletzt ungewohnt optimistisch, doch noch ein Abkommen erreichen zu können. London steht mit dem Rücken zur Wand: Die Wirtschaft bricht ein, die Währung ebenso. Und die Hoffnungen zentraler britischer Kapitalfraktionen auf den US-Markt dürften angesichts der dortigen Entwicklungen auch schwinden.

So könnte der Druck auf Johnson wachsen, den Forderungen Brüssels doch noch nachzugeben. Mit einem Abkommen könnte immerhin der barrierefreie Zugang zu den Waren- und Finanzmärkten der EU erhalten bleiben. Selbst wenn sich Großbritannien dann weiter den unliebsamen Binnenmarktregeln und der Rechtsprechung des EuGH unterwerfen müsste. Mancher City-Bankster dürfte angesichts dieser Aussicht schon den Champagner kaltgestellt haben.