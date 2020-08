Diplomatisches Säbelrasseln

Jacquelyn Martin/AP/dpa Ein durchschaubares Manöver: US-Gesundheitsminister Azar lobte Taiwan für die Pandemiekontrolle und zeigte mit dem Finger auf China (Washington, 7.2.2020)

Seit 1979 hatte kein derart hochrangiger Vertreter der Regierung aus Washington Taiwan besucht: Am Sonntag war US-Gesundheitsminister Alex Azar auf der chinesischen Insel eingetroffen, um drei Tage lang Gespräche mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, Gesundheitsminister Chen Shih-chung und Außenminister Joseph Wu zu führen. Zudem besuchte Azar das Taiwanesische Zentrum für Krankheitskontrolle und das Amerikanische Institut in Taipeh, das den USA als De-facto-Botschaft dient.

Die Entscheidung der Regierung von US-Präsident Donald Trump, ihren Gesundheitsminister zu entsenden, war kein Zufall. Azar nutzte seinen Besuch, um Taiwans Bewältigung der Coronapandemie zu loben, und versprach Unterstützung für dessen »globale Führungsrolle im Gesundheitsbereich«. Ungeachtet der Tatsache, dass sein eigenes Land insgesamt mehr als fünf Millionen nachgewiesene Coronainfizierte aufweist, von denen über 160.000 gestorben sind, sprach Azar in einem Statement vor Antritt seiner Reise, diese diene dazu, »unsere gemeinsame Überzeugung zu unterstreichen, dass freie und demokratische Gesellschaften das beste Modell für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sind«.

Auf die konkreten Maßnahmen, dank denen Taiwan bei rund 23,5 Millionen Einwohnern bisher nur 480 Infektionen und sieben Tote zu verzeichnen hat und die ähnlich rigoros ausfielen wie die Schritte der Volksrepublik China, ging Azar kaum ein. Die eigentliche Motivation des Besuchs liegt ohnehin in dem Versuch der USA, ihre durch das dortige neue Sicherheitsgesetz effektiv beschränkte Einflussnahme in Hongkong zu kompensieren und Beijing an anderer Stelle zu provozieren.

Dementsprechend warb Azar dafür, dem weltweit nur von 14 Staaten anerkannten Taiwan, das seit 1971 auch keinen UN-Sitz hat, mehr Anerkennung zukommen zu lassen. Was damit gemeint ist, war klar: die Zulassung Taiwans als Beobachter bei der WHO. Zugleich war der Besuch des Gesundheitsministers die erste Inanspruchnahme des »Taiwan Travel Act«, den Trump bereits 2018 erlassen hatte und der den Weg frei machte für den gegenseitigen Besuch hochrangiger Regierungsvertreter. Die USA, die seit 1979 nur noch indirekte Beziehungen zu Taipeh unterhalten, könnten damit schrittweise das Ein-China-Prinzip aufweichen.

Entsprechend streng reagierte die Volksrepublik. Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, erinnerte am Montag daran, dass Staaten, die diplomatische Beziehungen zu China unterhalten, keine Kontakte zu Taipeh pflegen dürfen, und folgerte: »Das Vorgehen der USA hat ihre Verpflichtungen in der Taiwan-Frage ernsthaft verletzt.« Beijing unterstrich die Zugehörigkeit Taiwans zum chinesischen Territorium mit dem Start von zwei Jets der Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee, die eine Stunde vor Beginn des Treffens Azars mit Tsai Ing-wen am Montag morgen über die »Mittellinie« der Meeresenge zwischen dem Festland und der taiwanesischen Insel flogen. Militärexperten sagten gegenüber der Global Times vom Montag, weitere Militäroperationen und -übungen in der Region seien nicht ausgeschlossen und interpretierten den Flug als Warnung Chinas an die Taiwanesischen Sezessionisten.

Ob Washington den erwünschten Erfolg erzielen kann, ist unklar. Azars Besuch wurde sowohl in den USA als auch in Taiwan kritisiert. Nachdem er in seiner Rede am Montag den Namen der Präsidentin Tsai wie »Xi« ausgesprochen hatte, forderte die Oppositionspartei Kuomintang laut The Straits Times eine Erklärung für den Regierungsbesuch. Die Kuomintang hatte in der Vergangenheit die immer stärkere Tendenz von Tsais regierender Demokratisch-Progressiver Partei (DPP) zur Unabhängigkeit kritisiert.

In den USA selbst wurde das diplomatische Treffen von den Gegnern Trumps als durchschaubares Manöver des Präsidenten kritisiert. So schrieb die New York Times bereits am Sonntag, Ziel sei gewesen, vom eigenen Versagen in der Coronapandemie abzulenken und sich mit Taiwans diesbezüglichen Erfolgen zu schmücken. Die von Azar am Dienstag vorgebrachte Behauptung, dass »das Virus leicht beseitigt worden wäre, wenn es zuerst an einem Ort wie Taiwan oder den USA aufgetreten wäre«, und die erneuten Anschuldigungen Richtung China sind vor diesem Hintergrund zu verstehen.

Dennoch bleibt in der Taiwan-Frage die Gefahr, dass Trump noch vor der US-Präsidentschaftswahl im November vollendete Tatsachen schaffen will und die Beziehungen nach Taipeh weiter intensiviert. Erst vergangenes Jahr hatte er einem Waffendeal in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar mit der Insel zugestimmt. Azars Besuch ist Teil der aggressiven Bemühungen Washingtons, den Einfluss Chinas in Südostasien einzuschränken. Und das nicht nur auf diplomatischer Ebene: Anfang Juli hatte die US-Kriegsmarine mit einem großen Manöver zweier Flugzeugträger im Südchinesischen Meer auch ein militärisches Säbelrasseln veranstaltet.