Kapital gegen Standards

Sanaullah Seiam/XinHua/dpa Baumwollindustrie: Menschenrechte und Umweltstandards sind dem hiesigen Kapital in der Regel egal (Kandahar, 13.1.20)

In den vergangenen Monaten hat sich die Bundesregierung eher zurückgehalten beim Voranbringen des sogenannte Lieferkettengesetzes. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) wollten schon im März Eckpunkte des Gesetzes vorstellen; auf Druck des Bundeskanzleramtes wurde das allerdings verschoben. Nun macht ein breites Bündnis von kirchlichen, politischen und gewerkschaftlichen Jugendorganisationen Druck. Am Mittwoch, dem internationalen Tag der Jugend, appellierten sie mit einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), aktiv zu werden.

Seit Jahren werfen verschiedene Organisationen deutschen Unternehmen vor, entlang ihrer Wertschöpfungs- und Lieferketten immer wieder Menschenrechte zu missachten und auch den Umweltschutz zu vernachlässigen. Kinderarbeit und fehlende Arbeitsrechte würden billigend in Kauf genommen, so ein Vorwurf.

Die Bundesregierung aus Union und SPD hatte in ihrem Koalitionsvertrag folgendes festgelegt: Sollte die Wirtschaft nicht freiwillig ihren Sorgfaltspflichten nachkommen, dann müsse per Gesetz eingegriffen werden. Bis jetzt ist wenig passiert. Die Unternehmen zeigten, wenig verwunderlich, bislang kaum Interesse an einer Mitarbeit. Zweimal hatte die Bundesregierung versucht, Unternehmen zu befragen, wie sie ihrer Sorgfaltspflicht in der Lieferkette nachkommen wollen. Auf den ersten Fragebogen hatten weniger als 15 Prozent der Firmen reagiert; auf den zweiten nur etwa jede vierte. Am 26. August soll nun das Bundeskabinett über die Eckpunkte des Gesetzes beraten.

Viel wird das deutsche Kapital nicht zu befürchten haben: »Wenn Unternehmen ihr Menschenmöglichstes tun, um Menschenrechtsverletzungen entgegenzutreten, dann haften sie nicht«, hatte Heil gesagt. Vertretern der Kapitalverbände geht selbst diese Aussage zu weit. Der Staat mache den Versuch, »der Wirtschaft Rechts- und Haftungspflichten aufzuerlegen, die er selbst nicht zu kontrollieren in der Lage wäre«, hatte Ingo Kramer, Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ende Juli gesagt. Es sei doch eine Selbstverständlichkeit, behauptete Kramer, dass die deutsche Wirtschaft sich zu ihrer Verantwortung für Menschenrechte bekenne. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) unterstützt den BDA und will die Pläne seiner Kabinettskollegen offenbar nicht mittragen. Man wolle genau hinschauen, wo es Regelungslücken gebe, hatte er im Juli gesagt, und dann eine europaweite Regelung für die Lieferketten finden.

Es verwundert nicht, dass der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) der Bundesrepublik in der Vergangenheit eine Verweigerungshaltung bei internationalen Verhandlungen für weltweite Standards zur Wahrung der Menschenrechte in den Lieferketten attestierte. Am Montag wies der BUND darauf hin, dass der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen nun einen Entwurf für ein entsprechendes internationales Abkommen vorgelegt hat. Würde es erfolgreich ratifiziert, so die Umweltorganisation, dann würde es die Staaten verpflichten, »ihre international tätigen Unternehmen zu regulieren und sie dafür haftbar machen, weltweit Menschenrechte und Umweltstandards einzuhalten«. Dafür müsse die Bundesrepublik sich aber endlich an den Verhandlungstisch setzen.