»Investor ist offenbar gut vernetzt«

Daniel Bockwoldt/dpa Auch damit kann man Geld verdienen: Der ehemalige Flakturm an der Feldstraße in Hamburg (31.10.2014)

Ein Gerichtsverfahren hat das Projekt einer Aufstockung und Begrünung des denkmalgeschützten, 1942 von Zwangsarbeitern errichteten Flakturms an der Feldstraße auf St. Pauli wieder in den Fokus gerückt. Was ist dort geplant, und wie ist der aktuelle Stand?

Dieser graue Koloss auf St. Pauli soll einen Aufbau bekommen, wodurch er von heute 40 Meter auf knapp 60 Meter Höhe anwächst. Unter einem grünen Mäntelchen versteckt sich eine überwiegend kommerzielle Nutzung, unter anderem mit einem Hotel und einer Veranstaltungshalle.

In dem Verfahren vor dem Hamburger Verwaltungsgericht hat ein Anwohner und Stadtentwicklungsplaner geklagt. Worum geht es ihm?

Nach Ansicht des Klägers darf ein derart drastischer Eingriff in das Stadtbild und in die Nachbarschaft nur auf der Grundlage eines zuvor durchgeführten Bebauungsplanverfahrens erfolgen. Nicht nur der Kläger, sondern alle Anwohner und Bürger könnten eigene Vorschläge einbringen. Dieses gesetzliche Mitspracherecht umgeht die Stadt durch den Verzicht auf den Bebauungsplan.

Der in diesem Fall zuständige Bezirk Mitte hat die Aufstockung nach Paragraph 34 des Baugesetzbuches genehmigt. Dieser erlaubt ein Vorhaben, das sich in »die Eigenart der näheren Umgebung einfügt«. Ist das nicht grotesk bei einem Bau, der alle umliegenden Gebäude weit überragen wird?

Mit 58 Metern Höhe entspricht der Bunker einem 18- bis 19stöckigen Gebäude. In der Umgebung des Bunkers sind die meisten Gebäude fünf bis sechs Geschosse hoch. Im Umkreis von 300 Metern gibt es kein Gebäude, das höher als 30 Meter ist. In der Gerichtsverhandlung wurde der Bezirk Hamburg-Mitte deshalb aufgefordert, diejenigen Gebäude zu nennen, welche als Referenzobjekte für die Einfügung des Bauwerks in die Umgebung herangezogen werden können. Der Bezirk blieb sprachlos und konnte kein einziges Gebäude benennen.

Was kritisieren Sie hauptsächlich an dem Projekt?

Der Denkmalschutz für dieses Kriegsmahnmal wurde weichgespült, die Wünsche aus dem Stadtteil ignoriert. Hotels und Veranstaltungsorte gibt es auf St. Pauli bereits massenhaft, dafür braucht es nicht diese Aufstockung. Die Begrünung des Aufbaus ist ökologischer Unsinn und dient dem Investor wohl nur als politische Tarnkappe. Hätte man den CO2-Aufwand für Beton und Stahl eingerechnet, der hier verbaut wird, würde man erkennen, dass die Klimadefizite des Bunkerprojektes wohl selbst in hundert Jahren nicht ausgeglichen werden, geschweige denn eine positive Wirkung entfalten.

Jeder auf St. Pauli würde sich über zusätzliche Grünflächen freuen, aber keiner braucht diese Grünflächen in 58 Metern Höhe. Und erst recht nicht mit Zugangskontrolle und einer für die Öffentlichkeit begrenzten Öffnungszeit bis 23 Uhr im Sommer und bis 20 im Winter. Nur die zahlenden Hotelgäste dürfen unbeschränkt oben rauf. Ob die grüne Fassade und der Bunkerdachgarten die Hamburger Wetterverhältnisse mit viel Wind überhaupt aushalten, bleibt zudem unklar.

Was lässt sich über den Investor sagen, der hinter dem Projekt steht?

Der Investor Thomas Matzen ist offenbar mit der Hamburger Politik gut vernetzt. Wie ist es sonst zu erklären, dass ein Bauprojekt dieser Größenordnung ohne Bebauungsplan genehmigt wird? Wie ist es zudem möglich, dass dem Investor die Erbbaupacht für mehrere Jahrzehnte, das heißt in Höhe von mehreren Millionen Euro, erlassen wird? Wie ist es möglich, dass das zunächst propagierte Gästehaus für Künstler schrittweise zum Luxushotel mutieren konnte? Der Investor schert sich nicht darum, was seine bisherigen Bunkermieter und was der Stadtteil wirklich brauchen.

Der »rot-grüne« Senat treibt das Bunkerprojekt auf Biegen und Brechen trotz des Widerstands im Viertel und in der Fachwelt, etwa von Historikern, voran. Warum will man das Projekt unbedingt durchdrücken?

Das wüsste ich auch gerne. Ist der Senat auf die Bildchen des Investors mit dem grünen Hügel auf dem Bunkerdach reingefallen? Oder waren SPD und Grüne gerne behilflich, ein weiteres Renditeprojekt durchzuwinken, um die Eventisierung und Vermarktung der Stadt Hamburg weiter voranzutreiben?