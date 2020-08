Hartz bleibt Käse

Andreas Gebert/dpa Horst Seehofer (CSU) stinkt’s, der Innenminister sperrt sich selbst gegen die mickrige Erhöhung der Grundsicherung um sieben Euro

Günstige Produkte ausverkauft, die Tafeln geschlossen: Die Maßnahmen gegen die Coronapandemie trafen die Ärmsten seit Mitte März besonders hart. Deshalb hatten die Partei Die Linke und die Gewerkschaften gefordert, Hartz-IV-Sätze endlich spürbar zu erhöhen. Herausgekommen ist ein Plus von sieben auf 439 Euro für Alleinstehende ab 2021. Doch selbst diesen mickrigen Betrag will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verhindern. Er blockiert den Kabinettsbeschluss, wie das Internetportal Business Insider am Mittwoch berichtete. Es sei »schlicht unanständig, wie Herr Seehofer Hartz-IV-Empfänger in Geiselhaft nimmt, um damit eine Besserstellung der eigenen konservativen Wählerklientel zu erpressen«, kritisierte Anja Piel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gestern.

Der DGB, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, und Sozialverbände hatten ihre Forderungen auch damit begründet, dass die Coronamaßnahmen für mehr Notlagen gesorgt haben. Der Bundesagentur für Arbeit (BA) war das wohl klar. Mit einer Weisung hatte sie die Sanktionen zwischen April und Juni ausgesetzt – zumindest offiziell. Tatsächlich litten noch im April Zehntausende Hartz-IV-Bezieher unter Kürzungen, wie neue Daten der Behörde zeigen. Auf jW-Nachfrage reagierte BA-Sprecher Christian Ludwig ausweichend: Man habe nicht verfügt, alle Sanktionen zurückzunehmen.

In ihrer Weisung begründete die Behörde das »Aussetzen der Minderungen« damit, dass Auflagenverstöße wegen geschlossener Jobcenter nicht genügend ermittelt werden könnten. Es sei »nicht auszuschließen, dass eine unzumutbare Härte vorliegt«. Und: »Bis auf weiteres erfolgen daher keine Leistungsminderungen«, so die BA. Aus den nun vorliegenden Daten für April geht anderes hervor: Von knapp 26.000 »im Berichtsmonat neu festgestellten Sanktionen« ist dort die Rede. Der Bestand »zum Stichtag wirksamer Sanktionen« lag im April sogar bei über 65.000. Insgesamt waren 47.217 Menschen damit belastet.

Anteilig die meisten der als erwerbslos registrierten Hartz-IV-Bezieher waren im April in Sachsen sanktioniert (2,7 Prozent), gefolgt von Rheinland-Pfalz (2,6), Brandenburg (2,4) und Thüringen (2,3). Die wenigsten (0,9 Prozent) erhielten in Berlin eine Kürzung. Bei den Jobcentern gab es aber große Unterschiede. In Delmenhorst, Wilhelmshaven, Essen, Recklinghausen, Wuppertal und Freising hatten sie tatsächlich alle Strafen ausgesetzt. Anderswo schlugen sie offenbar noch einmal richtig zu. Spitzenreiter beim Kürzen war die Behörde in der Südwestpfalz (8,5 Prozent), gefolgt von Passau (7,2), Worms (7,0) und Hildburghausen (6,4).

BA-Sprecher Ludwig erklärte, die Jobcenter hätten im April »pflicht­widriges Verhalten vor dem Monat April« bestraft. Solche »Vergehen« habe die Weisung nicht erfasst, sie biete »keine Rechtsgrundlage, Bescheide aufgrund vorher durchgeführter Verfahren aufzuheben«. Dass einige Jobcenter trotzdem alle Kürzungen stoppten, zeige, »dass es möglich und die Weisung wohl beliebig auslegbar war«, kritisierte die frühere Jobcentermitarbeiterin Inge Hannemann (Die Linke) gegenüber jW. Dies sei ein Freibrief für »Willkür auf Kosten der Erwerbslosen«. Möglicherweise habe man damit sogar ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom November 2019 umgangen, mahnte sie. Darin heißt es, Betroffenen müsse es möglich sein, »ihre Pflichten nachzuholen«, um die Sanktion vorzeitig zu beenden. »Das war wegen der Schließungen nicht oder nur eingeschränkt möglich, viele konnten ihr Recht gar nicht nutzen«, so Hannemann.