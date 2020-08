Staatliche Stimmungsmache

imago images/Christian Mang Angeblich immer gefährlicher: Antifademonstration in Solidarität mit syrisch-kurdischen Kämpfern (Berlin, 3.3.2018)

Es gefällt offenbar nicht allen, dass seit Monaten in der Bundesrepublik vor allem über die Gefahr von rechts geredet wird. Polizei, Verfassungsschutz und bürgerliche Medien versuchen regelmäßig, das Thema »linke Gewalt« zurück auf die Agenda zu setzen. Anfang August war es wieder soweit. Das Magazin Spiegel berichtete von einem »vertraulichen Lagebild« des Bundeskriminalamtes (BKA), das vor einer zunehmenden Gewaltbereitschaft von »Linksextremisten« gegen politische Gegner warne. In der Analyse sei von einer »neuen Qualität« die Rede.

Autonome trieben ihre Aktionen so »kompromisslos« voran, dass in Einzelfällen auch »von einem bedingten Tötungsvorsatz« auszugehen sei, zitiert der Spiegel aus dem Lagebild. Die Staatsschützer hätten seit 2019 bundesweit rund 100 linke Angriffe auf »vermeintliche oder tatsächliche Rechtsextremisten« registriert. Insbesondere die Leipziger Szene, die neben Berlin und Hamburg als Hochburg gelte, radikalisiere sich immer mehr. Eine Sprecherin des BKA wollte auf Anfrage von jW am Montag keine näheren Angaben machen. Ihre Behörde kommentiere interne Lagebilder nicht.

Die Deutsche Presseagentur zitierte am Freitag aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion. Darin sei von einem »gezielten Vorgehen gewaltorientierter Linksextremisten« gegen Vertreter der Partei die Rede – etwa durch Brandstiftung und tätliche Angriffe. Insgesamt seien im April, Mai und Juni bundesweit 262 Angriffe auf Mitglieder und Gebäude von Parteien registriert worden. Die AfD war mit 95 Fällen am häufigsten betroffen.

Der Focus setzte noch einen drauf. Die »linksextremistische Antifa« bereite sich nach Kenntnis von Sicherheitsbehörden auf »Angriffe gegen Polizisten, politische Gegner und vermeintliche Rechtsextremisten« vor, fabulierte das Magazin am 7. August. Bei »der Antifa und ihren 50 regionalen Unterstützergruppen« gebe es eine »Professionalisierung der Gewaltausübung«. Westlichen Nachrichtendiensten lägen Hinweise vor, dass deutsche »Antifa-Mitglieder« bei den syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG in Syrien ein »Kampftraining« absolvierten, so der Focus.

Zumindest dieser Vorwurf ist leicht zu entkräften. »Es ist doch kein Geheimnis, dass auch deutsche Antifaschisten heute in Nordsyrien in den Reihen der kurdischen YPG aktiv sind«, erklärte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Montag gegenüber junge Welt. Der Widerstand gegen den »Islamischen Staat« und andere Dschihadisten sei »Teil des weltweiten antifaschistischen Kampfes«. Das Lagebild des BKA bezeichnete Jelpke als »durchschaubares Ablenkungsmanöver«. Während »faschistische Zellen bis hinein in Spezialeinheiten der Bundeswehr und Polizei auffliegen«, Waffen gebunkert und Todeslisten angelegt würden, schwadroniere das BKA von einer zunehmenden Gewaltbereitschaft von Linken, sagte Jelpke. »Der Staat sollte erst einmal die braunen Seilschaften in seinen eigenen Reihen auskehren.«

Angesichts der Tatsache, dass etwa das »Massaker« an den Besuchern von Shisha-Bars im hessischen Hanau gerade mal ein halbes Jahr zurückliege (siehe jW vom 8.8.), sei es absurd, dass Behörden von einem »bedingten Tötungsvorsatz« Linker sprächen. Es seien keine Linken gewesen, die in Hanau geschossen, den CDU-Politiker Walter Lübcke ermordet und die Synagoge in Halle angegriffen hätten, stellte Jelpke klar. Es seien auch keine Linken gewesen, die in den vergangenen 30 Jahren rund 200 Menschen ermordet haben. »Nazis töten – und zwar nicht nur mit ›bedingtem Vorsatz‹, sondern kaltblütig und gezielt.«

Auch Christoph Kleine, Aktivist der »Interventionistischen Linken« in Hamburg, hält es für plausibel, »dass von der Diskussion über Polizeigewalt und von der Verstrickung der Sicherheitsbehörden in den rechten Terror abgelenkt werden soll«. Die »neue Qualität der Gewalt« werde von Polizei und Geheimdiensten »alle paar Monate neu entdeckt«. Nach den rassistischen und antisemitischen Anschlägen von Halle und Hanau wieder mit der Gefahr von links um die Ecke zu kommen, sei »schon dreist«.