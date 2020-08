Nachschlag: Späte Erkenntnisse

SWR Millionen Kinder in der BRD wurden in den 50er bis 80er Jahren zu sogenannten Erholungskuren geschickt

Wenn Eltern ihre Kinder in der BRD der 50er bis 80er Jahre zur Kur schickten, gaben sie sie oft unwissend in die Gewalt von Kriegsverbrechern der Nazizeit. Doch erst jetzt gibt es von »Report Mainz« eine empirische Untersuchung zu den sogenannten Verschickungskindern. 94 Prozent der Befragten bewerten die Kur als eindeutig negativ, 60 Prozent leiden bis heute unter traumatischen Erlebnissen. In der Doku erinnern sich Betroffene wie jW-Autorin Anja Röhl. Sie berichten von einer Atmosphäre der Angst, Erniedrigungen und drakonischen Strafen. Kinder wurden mittels Spritzen sediert, wenn sie nicht einschlafen konnten, geschlagen, oder man steckte sie in einen Wäschesack, und es wurde gedroht, diesen anzuzünden. Fachliteratur von Kinderärzten empfahl in den 60er Jahren verschiedenste Formen der Züchtigung. Zwei von vielen Tätern: Werner Scheu, zuvor bei der SS mit Judenerschießungen befasst, oder Albert Viethen, verstrickt in Euthanasieverbrechen. (mme)