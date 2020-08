Täglich Bernstein. Schützen des Tages

Sabine Weigle

»die Schützen des Tages (aus SZ 27.8.92)«

»bosnischer Miliz-Kommandeur«

»Neonazi Rostock«

*

Von Mai 1992 bis Februar 1996 belagerten bosnisch-serbische Einheiten der Armee der Republika Srpska Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, das sich im März von Jugoslawien abgespalten hatte.

*

Vom 22. bis 26. August initiierten Hunderte Neonazis in Rostock-Lich­tenhagen rassistische Pogrome. Am 24. August setzten sie ein Wohnheim für frühere vietnamesische Vertragsarbeiter in Brand, die Polizei kam den darin Eingeschlossenen über Stunden nicht zu Hilfe. Eine Menge von bis zu 3.000 Zuschauern unterstützte die Neonazis mit Klatschen und Rufen. In den Monaten zuvor hatten Springer-Presse sowie Politiker von CDU/CSU, Republikanern und DVU, mit einer Kampagne gegen die Ausländer- und Asylpolitik der BRD rassistische Panikstimmung geschürt.