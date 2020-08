»Kriegserklärung« im Hafen

imago/blickwinkel Blick auf den Hafen von Montreal

Seit Montag früh wird der Hafen der kanadischen Metropole Montreal vorerst unbefristet bestreikt. Nach zwei auf je vier Tage befristeten Ausständen allein in den vergangenen Wochen (siehe jW vom 5. August) hatten die Gewerkschaften Ende vergangener Woche fristgerecht – wie kanadisches Recht es vorschreibt – die zeitlich nicht begrenzte Fortsetzung des Ausstands angemeldet. Seit dem 10. August verweigerten 1.200 Beschäftigte die Arbeit, weder Liegeplatzdienste (wie zum Beispiel Festmachen) noch Warenumschlag, also Löschen und Laden, fanden statt; ausgenommen waren einzelne Bereiche gemäß der Festlegung des regierungsamtlichen Canada Industrial Relations Board (CIRB): Wie berichtet, hatten die in der Maritime Employers Association (MEA) organisierten Unternehmen beantragt, alle Hafenumschlagtätigkeiten als »systemrelevant« einzustufen, um den Arbeitskampf abzuwürgen; das CIRB hatte dies aber abgelehnt und nur wenige Bereiche vom Streikrecht ausgenommen.

In ihrer Bekanntmachung versuchte die Verwaltung des zweitgrößten Landeshafens jetzt allerdings, im Sinne der MEA öffentlich Stimmung gegen die Gewerkschaften zu machen: Man bedauere diesen unbefristeten Streik, »da Hafenaktivitäten unerlässlich sind, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und in dieser Zeit der globalen Pandemie die öffentliche Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten«. Gerade der Hinweis auf die Coronapandemie ist ein blanker Diskreditierungsversuch, denn medizinische Güter sind laut Gewerkschaft vom Streik ausgenommen. Zudem gehört die Hafenarbeitervereinigung International Longshoremen’s Association (ILA) in Kanada ohnehin zur Canadian Union of Public Employees (CUPE, Kanadische Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten), deren Mitglieder insbesondere aus dem Gesundheits- und Pflegebereich derzeit die Hauptlast der Covid-19-Abwehr tragen.

Seit September 2018 haben die Gewerkschaften mehrere Dutzend Male mit der MEA verhandelt, zuletzt am vergangenen Wochenende. Michael Murray von der ILA signalisierte anschließend gegenüber mehreren Medien, »weit von einer Lösung entfernt zu sein«. Der Aufruf zum unbefristeten Streik folgte dann unmittelbar. Ein Grund dürfte in wiederholten, auch jüngsten Versuchen der MEA zu suchen sein, die bereits vom Sommer vergangenen Jahres stammende CIRB-Entscheidung über die »Systemrelevanz« mit juristischen Mitteln und öffentlichem Druck von Industrieverbänden und Handelskammern zu kippen. Ein anderer ist sicher in dem – allerdings gescheiterten – Versuch zu sehen, leitende Beschäftigte mehrerer MEA-Mitgliedsfirmen Streikbrucharbeiten erledigen zu lassen. Punktuell soll es dabei auch zu Handgreiflichkeiten seitens der Streikbrecher gekommen sein, Murray sprach gar von einer »Kriegserklärung«.

Skurril an den letztgenannten Vorfällen ist, dass sich auch »Leitende« des Containerterminalbetreibers Termont an diesen Aktivitäten beteiligten, obwohl die Terminals zu diesem Zeitpunkt von den befristeten Streiks noch gar nicht betroffen waren. Jetzt sind sie es – an dem unbefristeten Streik nehmen nun auch die Beschäftigten der beiden Termont-Terminals Viau und Maisonneuve teil. Der Betreiber ist übrigens ein Unternehmen des globalen Konzerns Terminal Investment Limited (TIL) mit Sitz in der Schweiz, der weltweit knapp 40 Terminals unterhält. TIL wiederum gehört mehrheitlich der Mediterranean Shipping Company (MSC), der zweitgrößten Containerreederei, die folgerichtig Hauptkunde von TIL ist – nicht nur in Montreal. Mehrere Reedereien leiten auf Anraten der kanadischen Chamber of Shipping (COS, Schiffahrtskammer) ihre Schiffe zu den atlantiknahen Häfen Halifax und St. John oder sogar nach New York um; unklar ist, welche Folgen dies für die Logistik der Zu- und Ablaufverkehre hat.